Trasferta amara per Pallacanestro Sestri: Etrusca San Miniato vince 77 a 58

Genova. Sconfitta al PalaFontevivo di San Miniato per la Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale contro Etrusca San Miniato. Seagulls autori di un ottimo avvio, con i samminiatesi che infliggono il parziale che risulterà decisivo nel secondo quarto, conquistando poi la vittoria finale.

Sfida molto equilibrata nel primo quarto. La compagine genovese risponde colpo su colpo alle offensive toscane, con lo score che recita 17-15. Nella seconda frazione, invece, il passivo decisivo per le sorti della sfida: 20-8 di parziale con le due squadre che vanno così a riposo sul +14 per i padroni di casa. Nel terzo quarto, anch’esso equilibrato, Sestri entra in campo determinata e cerca di rispondere alla fisicità degli avversari, senza però riuscire a erodere lo svantaggio. Stesso copione nell’ultima frazione, con San Miniato che porta così a casa i due punti in palio.

Questo il commento di Francesco Guida, capo allenatore dei Seagulls: “Abbiamo approcciato bene la gara e nel primo quarto abbiamo fatto cose discrete, cercando di pareggiare la grande intensità dei nostri avversari e facendo cose semplici in attacco senza voler strafare. Purtroppo nel secondo periodo, forse per colpa mia, anche a causa di rotazioni dalla panchina troppo anticipate, abbiamo perso fiducia alle prime difficoltà e ci siamo dimostrati fragili. Il rendimento è calato, a testimoniare ciò il parziale di 20-8 decisivo poi alla fine del risultato. A fine gara credo si possa fare una valutazione oggettiva della superiorità degli avversari, il campo ha detto che non abbiamo la fisicità di Lovato e Cravero nel nostro roster e non siamo stati capaci di trovare risorse alternative per pareggiarla, così come ci sono mancate le qualità tecniche negli esterni, qualità che Bellachioma e Jovanovic ad esempio hanno mostrato. Bisogna lottare ogni possesso, ogni partita va sudata e va fatta esperienza individuale e di squadra. D’altronde dieci tredicesimi del roster lo scorso anno giocava in C Silver, e tutti, dallo staff dirigenziale agli allenatori ai giocatori devono fare e dimostrare, con il tempo che ci vuole, di essere all’altezza. Torno a casa comunque con alcune certezze, la disponibilità di Pintus che sta giocando sul dolore alla caviglia stringendo i denti per il bene della squadra, è il nostro playmaker e per noi è fondamentale, Cavallaro che gioca febbricitante sotto antibiotici, Barnini che subisce un colpo al labbro (a fine gara 6 punti di sutura) in uno scontro di gioco ma poi continua a giocare. Questi giocatori fanno molto e parlano il giusto, sono i nostri leader, devono essere da esempio, incarnano lo spirito della Pallacanestro Sestri”.

TABELLINO

ETRUSCA SAN MINIATO vs PALLACANESTRO SESTRI 77-58 (17-15; 20-8; 20-17; 20-18)

ETRUSCA SAN MINIATO: Cravero 18, Bellachioma 18, Lovato 12, Menconi 12, Jovanovic 7, Bellavia 4, Ndour 4, Capozio 2, Castaldi, Scardigli L., Scardigli S., Speranza. Coach: Martelloni.

PALLACANESTRO SESTRI: Daunys 13, Anaekwe 12, Pintus 9, Lo 6, Cavallaro 6, Zini 5, Pittaluga 5, De Paoli 2, Pasqualetto, Barnini, Costa ne, Cartasegna ne. Coach: Guida.