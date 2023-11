Trasferta a Chieri per il Ligorna, Lunardon: “In allenamento ho visto una squadra determinata”

Genova. Quattordicesima giornata per il campionato di Serie D, che vedrà il Ligorna, affrontare in trasferta il Chieri: partita in programma domenica 19 novembre, alle ore 14:30, allo stadio De Paoli.

I biancoblu, dodicesimi in classifica, sono reduci dal pareggio contro il Città di Varese e dalla vittoria contro l’Alba. I piemontesi, al diciottesimo posto, arrivano invece dal pari contro la Fezzanese e dalla sconfitta contro il Bra.

“Non siamo nelle condizioni di fare calcoli contro il Chieri – commenta il mister del Ligorna Manuel Lunardon – Dobbiamo spingere e spingere forte. Dobbiamo crescere dal punto di vista mentale e di gioco. Questa settimana ho visto una squadra determinata e consapevole di ciò che vuole raggiungere”.