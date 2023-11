Tragedia a La Spezia: operaio muore schiacciato da un pistone nel museo ferroviario

La Spezia. Un operaio è morto questo pomeriggio a seguito di un incidente avvenuto presso il museo ferroviario di Migliarina, a La Spezia. Secondo la prima ricostruzione l’uomo, 55 anni, sarebbe rimasto schiacciato da un grosso pistone di acciaio che sarebbe collassato per cause ancora da appurare.

Come riporta Città della Spezia, l’incidente è avvenuto verso le 16, mentre la vittima era in turno insieme ad un collega. Immediato sul posto l’intervento della Polizia di Stato, della Polfer e della Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia, Delta 1 del 118 e i Vigili del fuoco. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, purtroppo non c’era già più nulla da fare.

L’operaio rimasto ucciso lavorava per una ditta esterna a Trenitalia. Il collega che era presente al momento dell’incidente è in forte stato di shock. La Polfer proseguirà con tutti gli approfondimenti a livello giudiziario e il nucelo Psal di Asl 5 per la dinamica.