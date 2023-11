Toti nomina Alessio Piana assessore, così Sonia Viale può tornare in consiglio regionale

Genova. Alessio Piana è ufficialmente un nuovo assessore della giunta della Regione Liguria. A presentarlo è stato il presidente Giovanni Toti all’inizio della conferenza stampa sulla manovra di bilancio, confermando che le deleghe attribuite sono le stesse rimesse da Andrea Benveduti: Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni regionali e Programmi comunitari di competenza.

“Daremo grande importanza alla continuità, con l’ottimo lavoro fatto da Andrea Benveduti. Ci sono da impostare attività legate ai fondi Fesr, situazioni aziendali da monitorare e grande lavoro da fare per la tenuta del commercio di dettaglio – le prime parole di Piana da nuovo assessore -. Dovrò lavorare sulla partita della digitalizzazione e dell’energia, e devo dire che ho già trovato una struttura molto preparata”.

La nomina in giunta costringerà Piana a lasciare il posto in consiglio regionale, com’è stato finora per tutti gli assessori che erano stati eletti nell’assemblea. “Ovviamente si dimetterà dal Consiglio regionale – chiarisce Toti -. È una regola che ci siamo dati a inizio legislatura, sottoscritta da tutti i partiti e confermata anche a questo giro. Essendo la prima volta che un consigliere regionale in carica diventa assessore lasceremo qualche giorno perché si sistemino gli staff e nessuno resti senza contratto e per chiudere alcune pratiche in consiglio. Sarà questione di giorni, non di mesi”.

Con le dimissioni di Piana si libererà un seggio in Consiglio regionale. E la prima dei non eletti è Sonia Viale, ex assessora alla Sanità della prima giunta Toti, nel 2020 arrivata subito dopo Sandro Garibaldi per numero di preferenze nella lista della Lega. “Sempre che accetti”, chiosa Toti pur senza nominarla esplicitamente.

E alla voci secondo cui le dimissioni obbligatorie di Piana dal Consiglio (con conseguente entrata di Viale nell’aula di via Fieschi) sarebbero state alla base di qualche tentennamento sul via libera definitivo alla nomina, il nuovo assessore replica: “Non ho avuto mai nessun timore, anzi, essendo una persona che da anni milita in un movimento che risponde a regole precise, ho atteso che ci fossero momenti di passaggio e condivisione, poi quando è stato deciso sono stato pronto a dare il massimo per gli interessi dei liguri”.

“Il gruppo Lega in Regione Liguria augura un buon lavoro all’amico e collega Alessio Piana, nominato oggi nuovo assessore regionale allo Sviluppo economico – scrive il partito in una nota -. Siamo certi che Piana saprà proseguire l’ottimo lavoro fatto finora dal suo predecessore Andrea Benveduti. Piana, che vanta anni di esperienza nell’amministrazione pubblica, sia comunale, che regionale, ha le capacità e l’esperienza per poter ricoprire al meglio questo ruolo. Con l’assessore Alessio Piana, la Lega, continuerà a portare avanti in Regione una politica attenta al territorio e una cura particolare per la promozione della crescita economica e lo sviluppo della nostra Liguria”.