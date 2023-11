Toti incontra l’ambasciatore norvegese Johan Vibe: focus su infrastrutture, turismo e Pnrr

Genova. Sostenibilità portuale, lo sviluppo delle infrastrutture, le importazioni e i rapporti commerciali tra la Liguria e la Norvegia, i progetti del Pnrr che saranno realizzati nella nostra regione legati anche alla transizione ecologica fino al turismo e alla cultura: questi i principali temi al centro del colloquio tra il presidente della Regione e assessore alla Cultura Giovanni Toti e l’Ambasciatore di Norvegia Johan Vibe.

“Un incontro cordiale e aperto – ha spiegato il presidente Toti – utile per rinsaldare i rapporti che intercorrono tra la Liguria e la Norvegia. Si è parlato dello sviluppo del nostro porto, del turismo che vede in continuo aumento gli arrivi dal Nord Europa ma anche delle molte opportunità di gemellaggio e cooperazione che possono essere attivate per rendere ancora più saldo il già stretto rapporto che esiste tra i due territori”.