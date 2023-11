Torna Tartufando, ai Giardini Luzzati mercato e degustazioni dell'”oro della terra”

Genova. L’oro della terra torna protagonista nelle vie del centro di Genova. Dopo il successo delle passate edizioni ritorna per l’ottavo anno consecutivo “Tartufando”, la manifestazione organizzata dal Civ di Sarzano-Sant’Agostino che per l’occasione trasferisce l’area fiera ai Giardini Luzzati, nel cuore pulsante e centro nevralgico del Centro Storico, dove per due fine settimana consecutivi, rispettivamente dal 10 al 12 e dal 17 al 19 novembre, saranno presenti i Tartuficoltori Liguri e produttori locali con stand enogastronomici aperti dalle 11 alle 23 (pranzo e cena).

Ma le novità non sono finite qui: dopo l’allargamento dei confini dell’area espositiva, l’edizione 2023 sarà ricordata per essere quella del record di presenze. Saranno infatti cinquanta le attività coinvolte che dal 10 al 19 novembre proporranno menu-vetrina e piatti con riferimenti sia al tartufo bianco che nero.

La prenotazione è consigliata e permette di avere il proprio piatto a base di tartufo con ricette uniche, create appositamente per questo appuntamento. «Anche quest’anno “Tartufando” garantirà qualità e coinvolgimento profumando ancora una volta le vie del centro – spiega Matteo Zedda, ideatore della manifestazione e presidente del Civ di Sarzano-Sant’Agostino -. La manifestazione non si è mai fermata, neppure durante il periodo dell’emergenza sanitaria, e dallo scorso anno ha investito molto nell’organizzazione. La risposta è stata il costante aumento delle adesioni registrato negli anni che premia gli sforzi compiuti e certifica il successo di un evento ormai diventato della tradizione. Inoltre, a dfferenza delle passate edizioni sui banchi saranno presenti molti più tartufi, sia bianchi che neri, di qualsiasi peso e costo».

Esaltare i prodotti tipici del territorio vuol dire far cultura: anche per il 2023, l’Associazione Tartufai Tartuficoltori Liguri di Millesimo sarà in prima fila nell’esposizione e vendita del pregiatissimo tartufo del Ponente. Attivi dal 1985, i soci hanno contribuito al recupero di un antico mestiere di ricerca e raccolta nell’area dell’Alta Val Bormida, costituendo un’associazione molto attiva nella salvaguardia del territorio e delle sue tradizioni. Confermata la collaborazione con il circuito Gourmet che anche quest’anno darà il suo contributo alla manifestazione con la promozione delle specialità locali e il marchio collettivo geografico per la ristorazione regionale ideato, registrato e garantito da Regione Liguria e dal Sistema Centrale: tra gli esercenti coinvolti, saranno presenti ristoratori aderenti al marchio Liguria Gourmet, i protagonisti della mixology all’interno di Genova Gourmet Bartender e i produttori con le eccellenze appartenenti alla certificazione Prodotto Genova Gourmet.

Protagonisti dell’edizione 2023 saranno anche quest’anno nell’area fiera i cani di razza Lagotto, provenienti sempre da Millesimo, addestrati e specializzati nella ricerca dell’oro della terra. Gli amici a quattro zampe saranno impegnati in dimostrazioni dal vivo nelle giornate di sabato 11 e di venerdì 17 e sabato 18 novembre. In programma anche laboratori.

Ma “Tartufando” vuol dire anche musica e intrattenimento: venerdì 10 novembre dalle ore 21.30 è in programma il dj-set con musica elettronica Arkeologic, nell’area archeologica dei Giardini Luzzati mentre sabato 11 novembre spazio a “Belin che mercatino”, evento collaterale organizzato all’esterno e il Lantern Live dalle 21.30. Venerdì 17 alle 21.30 la musica torna protagonista con il concerto di The Whistling Heads Live mentre sabato 18 chiude la musica blues con Bluesy Night.

Di seguito l’elenco dei banchi presenti in piazza di Sarzano e protagonisti a “Tartufando 2023”: Tartuficoltori Liguri di Millesimo; Mirko Tartufi – Cortona; Produttori di Liguria Gourmet (sciroppo di rose e derivati, zafferano, mele, birra al miele); I Dolci di Carolina (dolci alle mandorle con cacao amaro, zucchero filato, praline, caramelle, dolci genovesi).