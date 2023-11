Torna la Genova Smart Week, dall’intelligenza artificiale alla mobilità sostenibile 50 incontri e un weekend di esperienze

Genova. Digitalizzazione e sviluppo delle smart city, intelligenza artificiale e cyber security, rigenerazione urbana, transizione ecologica, mobilità sostenibile, infrastrutture e logistica: sono questi i grandi ambiti su cui si concentrano le sfide e le opportunità di crescita che la città ha davanti a sé, e di cui si parlerà alla nona edizione della Genova Smart Week, manifestazione promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team, il patrocinio di Rai Liguria e la partecipazione di Tim e Plenitude (Eni) in qualità di main partner.

Il via ufficiale già domani, sabato 25 novembre, con gli eventi rivolti a tutta la cittadinanza in piazza De Ferrari per l’intero weekend, per proseguire a Palazzo Tursi dove, da lunedì e fino al 1° dicembre, verranno passati in rassegna i principali progetti sul tavolo che puntano a sfruttare ogni ambito dell’innovazione resa possibile dalle nuove tecnologie. E “Innovation Everywhere” è, non a caso, il titolo scelto per la Smart Week 2023.

«La Genova Smart Week è una vetrina aperta alla città, ai suoi abitanti, agli investitori e agli stakeholder, ai quali l’amministrazione si rivolge per presentare i progetti più innovativi e fare il punto sul loro stato di avanzamento: sono almeno cinquanta, frutto della sempre più stretta e proficua collaborazione tra pubblico e privato, quelli che verranno illustrati durante questa settimana di conferenze dedicate alla città di domani o, per meglio dire, alla città che già oggi sta velocemente prendendo forma. Una manifestazione che rappresenta il culmine del lavoro di networking che l’Associazione Genova Smart City – spiega la sua presidente, Daniela Boccadoro Ameri – porta avanti durante tutto l’anno mettendo a sistema il mondo delle istituzioni e quello delle imprese».

«In questi ultimi anni l’innovazione tecnologica applicata alla vita di cittadini e aziende ha aiutato la società e l’economia a migliorare la qualità di vita delle persone e dell’ambiente – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente Matteo Campora –. Un progresso continuo e inarrestabile su cui la Genova Smart Week focalizza come sempre tutte le sue iniziative che, per una settimana, animeranno la nostra città mostrando e dimostrando, a imprese e cittadini, i benefici legati all’applicazione delle nuove tecnologie ai processi produttivi e ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il settore della mobilità, la trasformazione di Genova in Smart City non può prescindere dalla progressiva diffusione dei mezzi elettrici a emissioni zero che, durante la Smart Week, saranno protagonisti di una caccia al tesoro mirata a informare le persone sui vantaggi che le e-car hanno rispetto ai mezzi di trasporto tradizionali in termini di maggiore sostenibilità. Infine i laboratori con la Fondazione Michele Scarponi serviranno a promuovere la cultura della sicurezza stradale a partire dai più giovani: un impegno al quale teniamo particolarmente per costruire una mobilità urbana del futuro che sia non soltanto elettrica, digitale, condivisa e carbon-free, ma capace di tutelare tutti gli utenti della strada».

«Genova Smart Week è un appuntamento di rilevanza non solo locale, utile a fare il punto sullo stato dell’arte dei tanti progetti che usano l’innovazione tecnologica e scientifica come driver di sviluppo economico e sociale del territorio – afferma l’assessore comunale a Sviluppo Economico, Lavoro e Urbanistica Mario Mascia –. Da sempre la nostra amministrazione mette l’innovazione al servizio dei cittadini e delle imprese, adottando le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia in tutti i campi dell’agire pubblico quali industria hi-tech, data exchange, clouding, hosting, gaming, simulatori, logistica digitale, trasporti, riqualificazione e rigenerazione urbana, mobilità e trasporti, infrastrutture fisiche e digitali, edilizia 4.0, monitoraggio ambientale. Settori tra loro intrecciati che stiamo mettendo a sistema per riuscire a soddisfare i bisogni delle aziende e delle persone, e trasformare così la nostra città in un hub non solo nazionale di crescita economica, ambientale e sociale. Pensiamo a Genova come a un porto di merci e di persone e ad una porta di dati da e verso il resto del globo, un grande ecosistema urbano di cui valorizzare al massimo le capacità di sviluppo, facendo leva sulle nostre eccellenze per attirare in città enti, aziende e investitori con i quali rafforzare la nostra competitività a livello nazionale e internazionale».

Da domani e per tutto il weekend la Smart City Experience a Piazza De Ferrari

Saranno gli eventi in piazza De Ferrari ad aprire la Genova Smart Week 2023 sabato 25 e domenica 26 novembre, all’insegna della Smart City Experience: due giorni di iniziative, incontri e laboratori rivolti a tutti per introdurre i temi dell’innovazione tecnologica e della mobilità sostenibile: dalle 10,30 di sabato prenderà il via una nuova edizione della “Charge&Move”, la caccia al tesoro sulla mobilità elettrica attraverso la storia della città, in cui imparare divertendosi e dare spazio alla creatività cimentandosi con le diverse forme di mobilità sostenibile. Per iscriversi, in maniera totalmente gratuita, è sufficiente compilare il form disponibile sul sito ufficiale, dove trovare anche tutti i dettagli sul regolamento e i premi in palio. Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all’indirizzo cacciaaltesoro@genovasmartweek.it.

Ampio spazio sarà poi dedicato al tema della sicurezza stradale, grazie al coinvolgimento della Fondazione Michele Scarponi, intitolata alla memoria del celebre e amatissimo corridore investito nel 2017 durante un allenamento proprio a pochi giorni dal via del Giro d’Italia, che Scarponi vinse nel 2011. Nel nome di Michele, la Fondazione parteciperà alla Smart City Experience con un proprio stand dalle 10 alle 13 di sabato 25 novembre, dove realizzerà il laboratorio per bambini “La strada è… diciamolo insieme!” e presenterà i propri progetti per l’educazione al corretto comportamento stradale e alla cultura del rispetto delle regole e dell’altro, mettendo al centro l’utente fragile della strada e della società. Inoltre alle ore 12, presso la Sala Borlandi di Palazzo Ducale, la Fondazione presenterà il secondo volume del libro “Caro Michele. Una vita alla Scarponi” (Tuga edizioni), 45 racconti in cui corridori di oggi e di ieri, giornalisti, scrittori e altri addetti ai lavori del ciclismo ricordano Michele tra aneddoti, sorrisi e commozione.

I temi delle conferenze a Palazzo Tursi

Da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre, invece, la prestigiosa sede del Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi ospiterà gli eventi congressuali che verteranno su digitalizzazione e sviluppo delle smart city, intelligenza artificiale e cyber security, progetti e sistemi per il monitoraggio territoriale e ambientale, rigenerazione urbana, città circolare, edilizia 4.0 e transizione ecologica, mobilità e logistica smart. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del sindaco di Genova Marco Bucci e della presidente di Genova Smart City Daniela Boccadoro Ameri che introdurranno i main topics della manifestazione e il titolo dell’edizione 2023 “Innovation Everywhere”. La giornata proseguirà con la presentazione dei progetti innovativi, sia a livello locale che nazionale. Uno fra tutti, il progetto RAISE – Robotics and AI for socio-economic empowerment un complesso impianto di interventi, caratterizzati dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della robotica sull’intero territorio ligure. In particolare sarà presentato il RAISE-Spoke 1 che ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni in grado di migliorare l’interazione tra gli individui e il contesto urbano, soprattutto per le persone disabili.

La mobilità nuova è protagonista di questa edizione della Smart Week: dal progetto degli Assi di Forza per il trasporto pubblico locale della Città di Genova allo Skymetro, il prolungamento della metropolitana sino a Molassana con inizio dei cantieri a metà 2024, fino allo sviluppo della rete ciclabile in ambito periurbano, un ulteriore incentivo alla mobilità sostenibile che nel medio-lungo periodo andrà ad arricchirsi di percorsi dedicati verso la Valpolcevera, la Valbisagno, il Ponente e il Levante, mettendo in collegamento anche i diversi poli universitari.

Ad integrare il tutto, il progetto della MaaS (Mobility as a Service) genovese, la nuova frontiera della mobilità basata su tecnologie ICT capaci di integrare diverse modalità di trasporto mettendole a disposizione del passeggero in un’unica piattaforma in cui è possibile pianificare il viaggio, integrando diversi servizi pubblici e privati e il pagamento per il loro utilizzo.

Sul fronte della difesa dell’ambiente sarà presentato anche il Water Defenders Alliance, il progetto internazionale di LifeGate, partner della Genova Smart Week, che si muove su tre versanti: l’abbattimento dei rifiuti plastici; dell’inquinamento chimico provocato dagli sversamenti di idrocarburi; la difesa degli habitat marini fragili.

Tra gli oltre 50 progetti innovativi presentati nel corso della settimana meritano una menzione anche i seguenti:

Phygital and Green Experience, un ecosistema omogeneo di servizi innovativi capace di accompagnare e indirizzare le scelte del visitatore di Genova verso un turismo culturale e sostenibile.

Bauhaus of the Seas Sails, il progetto mira a valorizzare le competenze degli ecosistemi e della comunità che vive e lavora a stretto contatto con il mare, promuovendo la rigenerazione e l’innovazione attraverso attività culturali e creative.

Nuova piattaforma di monitoraggio meteo-idrologico del Comune di Genova. La Protezione Civile del Comune di Genova si è dotata di un innovativo sistema di monitoraggio meteo-idrologico, sviluppato in collaborazione con fondazione CIMA.

Patrimonio Anno Zero (REAMPY0), un progetto innovativo finalizzato a dotare il Comune di Genova di un nuovo e unico sistema di gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Citizen Relationship Management (in breve CzRM), una soluzione multicanale per fornire informazioni e servizi sia ai cittadini che ai professionisti e alle realtà produttive del territorio.

AI4PublicPolicy, un progetto che ha l’obiettivo, attraverso l’implementazione di tecnologie di AI, di sviluppare politiche pubbliche volte a ridurre il numero di incidenti contro i soggetti vulnerabili.

LOSE+ il programma transfrontaliero che si pone l’obiettivo di perseguire la protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, gestione dei rischi nelle aree di terra e di mare.

Sono inoltre previsti eventi ospiti, dedicati a start-up e progetti territoriali, momenti di networking riservati ai partner e promotori della manifestazione e alcune iniziative pensate per coinvolgere le scuole. Tutti gli aggiornamenti, il programma completo e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale www.genovasmartweek.it.