Torna “La Gazzetta del Nautico” dopo la pausa estiva

Eccoci qua. Anche se dal caldo e dalle mosche non sembra, siamo di nuovo ad ottobre, le giornate poco a poco cominciano ad accorciarsi sempre di più e come di consueto con l’arrivo dell’autunno arriva anche La Gazzetta del Nautico. Finalmente il blog riprende ufficialmente la sua attività dopo tre mesi di stacco.

Comunque non vi preoccupate, siamo grintosi e decisi come l’anno scorso se non di più e anche quest’anno la redazione si è allargata e rinnovata arrivando a sfiorare la trentina di redattori e redattrici. Tutti noi non vediamo l’ora di accompagnarvi per questo anno scolastico con tutti i nostri post e le nostre news. Voi intanto tenetevi pronti e carichi visto che sono in programma diversi nuovi articoli pronti ad uscire. Per ora è tutto dalla settima edizione de La Gazzetta del Nautico. A presto!

