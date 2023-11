“Ti ammazzo”, tenta una rapina in un supermercato alla Foce e minaccia i dipendenti

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 53enne per il reato di tentata rapina impropria. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Casaregis, nel quartiere della Foce, a Genova.

Gli agenti delle volanti dell’Upg sono intervenuti a seguito della richiesta d’aiuto di un dipendente di un supermercato che stava cercando di trattenere un uomo, già noto perché responsabile di precedenti furti, mentre tentava di allontanarsi dal negozio con il carrello colmo di merce non pagata.

L’uomo, dopo essere stato invitato a pagare i prodotti prelevati, è diventato violento ed ha cominciato a minacciare di morte il dipendente, tentando di colpirlo.

L’arrivo tempestivo dei poliziotti ha evitato condotte più aggressive. Il 53enne è stato arrestato e trattenuto in questura in attesa del processo per direttissima.