Terzo Valico, sull’ipotesi stralcio dal Pnnr Toti insorge: “Resti finanziato così com’è”

Genova. “Il Terzo Valico deve restare finanziato dal Pnrr così com’è”. A sottolinearlo all’agenzia Dire è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha definito “giugno 2026 per il Terzo valico e il passante di Genova, al netto dei problemi geomorfologici che si stanno affrontando e delle difficoltà che non vanno banalizzate, la linea del Piave. Quindi: resistere, resistere, resistere”.

Le dichiarazioni di Toti arrivano dopo il retroscena rivelato dal “Foglio”, secondo cui nel governo Meloni sarebbe in atto un scontro tra i ministri Raffaele Fitto e Matteo Salvini. Fitto, nello specifico, avrebbe ventilato l’ipotesi di stralciare il finanziamento di 3,97 miliardi del Terzo Valico ferroviario dei Giovi dal Pnrr alla luce delle difficoltà registrate nel corso degli scavi delle gallerie. Lo stop delle “talpe” non consentirebbe, per Fitto, di rispettare le scadenze del Piano europeo.

“Fitto vuole sistemare il Pnrr in modo da metterlo in sicurezza sotto vari aspetti. Ma su questo sono con il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi tutta la vita – ha detto Toti – il Terzo valico è finanziato, si sta lavorando, è uno dei cantieri più importanti d’Italia: sarò di parte, ma dal punto di vista della competitività del Paese, visti i distretti industriali che collega, visto che unisce la principale piattaforma portuale al centro dell’Europa e alle regioni più produttive d’Italia, sommando tutti i Pil, il Terzo valico è certamente un’opera strategica tanto quanto il Ponte sullo stretto e, forse, anche di più per l’economia del Paese”.

Il governatore ligure non esclude comunque qualche modifica al Pnrr: “Va ritarato secondo criteri di realtà e fa bene a farlo Fitto. Però, penso che non si debbano provocare retromarce, shock termici o docce scozzesi sulle aspettative delle imprese. Il Terzo Valico non è un cantiere partito ieri, va avanti da molto tempo: non serve la Liguria, ma il primo sistema logistico e portuale del Paese e, quindi, un nodo essenziale per la competitività del Nord Ovest, che vale circa il 40% del Pil dell’Italia”.