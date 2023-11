Terzo Valico, Sanna (Pd): “Autostrade abbandona un progetto strategico, 300 lavoratori a rischio”

Genova. “Quanto sta accadendo con l’abbandono del lotto 5 del Terzo Valico da parte di Amplia, società del Gruppo Autostrade, è molto grave. Le motivazioni di questo abbandono non sono accettabili: Amplia dice di lasciare i lavori del Terzo Valico per iniziare quelli della Gronda. In pratica lascia un lavoro iniziato per uno che deve ancora iniziare e del quale fino a pochi giorni fa ne era messa in dubbio la realizzazione dallo stesso Toti a causa dei costi elevati e di un progetto da aggiornare. Forse per Autostrade il progetto della Gronda è ritenuto più redditizio di quello del Terzo valico”.

Lo afferma Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico rispetto alla decisione di Amplia di lasciare i lavori del Terzo Valico.

“I gravi disagi che pesano sul nodo ferroviario di Genova, a causa dell’assenza di una regia regionale – prosegue Sanna – potranno solo aumentare e perpetuarsi per anni alla luce dei rallentamenti che subirà, con questo abbandono, un progetto di interesse nazionale. In questo modo si condanna Genova, il sistema logistico portuale, e tutta la Liguria a restare fuori dal progresso industriale garantito dall’alta velocità ferroviaria. Una regione dove si aprono nuovi cantieri a scapito di quelli già avviati dimostra di non sapere coordinare i lavori e stabilire le priorità. La giunta dovrebbe chiedere conto ad Autostrade per i gravi disagi che ha provocato e continua a provocare alla Liguria, invece tace”.

“Il costo di questo abbandono avrà ricadute occupazionali per 300 lavoratori. Inoltre, questi ritardi avranno gravi ripercussioni anche per le casse pubbliche e per il trasporto pubblico locale. È inspiegabile come si possa accettare che una società privata non rispetti un contratto e blocchi con queste modalità un progetto di interesse strategico nazionale ed europeo. Questo graverà ulteriormente sui collegamenti del nodo ferroviario genovese. E mentre da Milano a Bologna si viaggia a 300 km orari, collegando città di diverse regioni in meno di un’ora, lo stesso tempo in Liguria lo si impiega per andare da Genova a Savona”, conclude Sanna.