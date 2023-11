Tennis, un weekend di successi per il Cus Genova

Genova. Weekend di coppe autunnali per il CUS Genova Tennis. Per quanto riguarda la Coppa Bonici è arrivata una vittoria per 2-1 in trasferta contro il TC Pietra Ligure per la squadra composta da Costa, Paiardi, Rebaudi e Bonaiti.

Vittoria per 3-0, invece, in Coppa Corradi contro il CT Pieve Ligure per il team composto da Masé, Damiani, Papalia e Carazza.

Quarta vittoria su quattro incontri, come in Coppa Corradi, anche in Coppa Raffo. Polverosi, Ginocchio, Grisolia, Fielding e Paolillo hanno infatti superato in casa lo Sporting Pegli 2 con il risultato di 2-1.