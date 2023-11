Tennis, il Park Genova in Toscana per due sfide decisive

Genova. Doppia importantissima trasferta per il Park Tennis Genova. Nel campionato di A1 maschile la sfida in casa del TC Italia Forte dei Marmi, battuto 5-1 all’andata. Nel torneo di A2 femminile il match contro il TC Prato. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta sia per gli uomini di Gianluca Naso sia per le donne di Giorgia Buchanan. Due incroci toscani fondamentali per le sorti del campionato gialloblù.

“E’ una sfida decisiva per la nostra stagione. Vincere significherebbe esser primi o secondi con la possibilità, nel primo caso, di accesso ai playoff o di permanenza sicura in A1 – sono parole di Gianluca Naso – Perdere o pareggiare significherebbe andare ai playout, non semplicissimo contro circoli di tutto rispetto. Noi ci presenteremo a Forte dei Marmi con un’ottima formazione, capace di raggiungere due vittorie. Confido nei ragazzi e nel loro spirito di sacrificio: meritiamo un risultato importante”.

“Ci basta un punto per raggiungere matematicamente i playoff ma non sarà certamente semplice contro la squadra capolista – racconta Giorgia Buchanan – Molto dipende anche dalla sfida tra Foligno e Cagliari: potremmo andare avanti anche in caso di sconfitta o di mancato successo delle umbre ma noi penseremo soprattutto a metter in campo il nostro massimo. E’ stato un girone durissimo ma cercheremo di finirlo vendendo cara la pelle”.