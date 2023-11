Teatro Modena, L’Avaro di Molière con Ugo Dighero si fa “giovane” con il format Velvet

Genova. Venerdì 17 novembre al Teatro Gustavo Modena, in occasione di una delle recita de L’avaro di Molière, un nuovo appuntamento con Velvet, il dinamico format che il Teatro Nazionale di Genova dedica agli under 35 proponendo live set, aperitivi, incontri con artisti, divertimento e socialità per vivere lo spazio teatrale a 360 gradi.

Si parte alle ore 18.30 nel foyer del teatro a ritmo di musica indie con il dj set di Desso e con l’aperitivo Velvet che, grazie alla rinnovata collaborazione con un marchio storico come Corochinato, ha il sapore della tradizione genovese.

Il foyer, nel quale sarà presente un photo corner con alcuni oggetti di scena de L’avaro, sarà animato dal primo Swap Party teatrale, organizzato in collaborazione con la cooperativa Il Biscione che promuove il riciclo e lo scambio sostenibile. Per partecipare basta portare degli indumenti in buone condizioni che non si utilizzano più (massimo 2 capi a testa). Un angolo del foyer sarà dedicato alla raccolta e all’esposizione dei vestiti, in modo tale che tutti possano vederli e, se interessati, scambiarli con un altri abiti.

Il consumismo, la lotta allo sperpero e il riciclaggio dei beni sono temi in qualche modo presenti anche ne L’avaro, la celebre commedia di Molière con cui si misura per la prima volta un attore dallo spiccato talento comico come Ugo Dighero, qui diretto da Luigi Saravo.

Ossessionato dall’idea di non intaccare il proprio patrimonio, il protagonista Arpagone è disposto a sacrificare la felicità dei figli, pur di non dovere fornire loro una dote e separarsi dai suoi amati denari.

La messa in scena dello spettacolo rimanda al nostro quotidiano, giocando con riferimenti temporali diversi, dagli smartphone agli abiti anni Settanta, passando per gli esilaranti spot che tormentano Arpagone come incubi ricorrenti.

L’avaro è in scena al Teatro Modena fino a domenica 26 novembre. Martedì, mercoledì e venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20.30. Giovedì e sabato alle ore 19.30. Domenica alle 16. Lunedì riposo.

Per prenotazioni biglietti.teatronazionalegenova.it

Per serata Velvet

Biglietto speciale under 35:

spettacolo + aperitivo asinello 12 Euro

spettacolo + drink Velvet 15 Euro