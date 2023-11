“Il governo taglia ancora i fondi al Carlo Felice”, la denuncia del senatore Pirondini

Genova. “Il Governo Meloni toglie ossigeno al teatro Carlo Felice di Genova”. La denuncia arriva dal senatore del M5S Luca Pirondini, alla luce dei nuovi tagli ai finanziamenti per il teatro genovese inseriti nella Legge di Bilancio.

“Dai 2,5 milioni di euro originari di questo contributo straordinario dello Stato, che si sommavano al Fus, il Fondo Unico dello spettacolo, oggi Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, siamo arrivati negli anni a poco più di 872mila euro in seguito ai tagli miopi di tanti governi di centrodestra e centrosinistra, non dei governi Conte”.

“Nella Legge di bilancio che ci apprestiamo a votare in Senato – prosegue Pirondini – ecco che si ripete lo scandalo: abbiamo infatti scoperto che saranno tagliati quasi 44mila euro (43.631), portando così il contributo statale a 828,991 euro. Quanto sta succedendo alla principale istituzione culturale della nostra Regione nonché a uno dei pilastri della cultura italiana è una vergogna, tenendo conto anche degli evidenti passi in avanti, dal punto di vista artistico e del risanamento del debito, che la Fondazione ha compiuto negli ultimi anni. Risultati che meritavano sicuramente un incoraggiamento ulteriore da parte dello Stato e non un’inspiegabile penalizzazione”.

“Spero che il Governo sappia rimediare velocemente a questa scelta profondamente sbagliata e miope – conclude Pirondini – e che i parlamentari liguri e le istituzioni locali, a oggi assenti, sappiano indicare al Governo la strada giusta, che evidentemente non può essere questa”.