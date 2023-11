Taglio del pino storico a Castelletto, il Municipio: “Una perizia confermava la pericolosità”

Genova. Lo storico pino di Spianata Castelletto è stato tagliato alla luce di una perizia che ne attestava la pericolosità. Lo ha confermato nel corso dell’ultimo consiglio municipale il presidente Andrea Carratù, rispondendo a un’interrogazione presentata dal consigliere Edoardo Di Cesare.

“L’amministrazione ha confermato che il taglio è stato reso necessario dopo una perizia di un perito che in data 2 novembre ha constatato la pericolosità dell’albero – spiega Di Cesare – Viste le condizioni meteorologiche del 3 e 4 novembre e la condizione instabile dell’albero, il pronto intervento di Aster è intervenuto con l’iter di emergenza, dopo aver giustamente comunicato l’intervento alla sovrintendenza”.

In accordo con la sovrintendenza è stato quindi disposto prima il taglio e poi l’estirpazione delle radici. In risposta alle aspre polemiche suscitate – e alle manifestazioni di protesta organizzate – è stato anche confermato che l’albero verrà sostituito: vicino all’ascensore Liberty arriverà un altro pino, nella speranza che le nuove generazioni possano crescere con lui, come accaduto per le precedenti.