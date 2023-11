Taekwondo, la genovese Ludovica Fugazza è bronzo europeo

Genova. Grande impresa di Ludovica Fugazza ai Campionati Europei cadetti (under 15) che si sono svolti a Belgrado (Serbia). L’atleta classe 2009 ha conquistato la medaglia di bronzo superando agli ottavi di finale la tedesca Ela Eylul Celik e avendo la meglio ai quarti contro la francese Eden Hubert.

Sconfitta in semifinale contro l’avversaria di casa, la serba Sanja Brkic, che garantisce comunque alla genovese un piazzamento tra le prime tre a livello continentale. Un risultato che certifica i grandi miglioramenti ottenuti nell’ultimo periodo da Fugazza, un cammino iniziato lo scorso giugno vincendo l’oro in Coppa Italia e proseguito con la convocazione per il mondiale cadetti a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dove il suo percorso si interruppe agli ottavi di finale di fronte alla forte atleta coreana.

Si fermano invece prima della medaglia gli altri due genovesi in gara, Nicolò Rebolino e la campionessa mondiale in carica Virginia Lampis, entrambi Scuola Genova.

Belgrado è stata anche sede del primo campionato europeo per club dedicato alla categoria Kids (under 13), dove la genovese Rachele Bodratto (Scuola Genova) ha vinto la medaglia di bronzo.