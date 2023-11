Taekwondo: la genovese Aurora Ceccantini campionessa italiana 2023

Ancona. La genovese Aurora Ceccantini ha vinto la medaglia d’oro ai campionati italiani cinture nere che si sono svolti sabato 18 e domenica 19 novembre al PalaRossini di Ancona.

La gara più importante dell’anno ha visto un deciso aumento delle partecipazioni, tornate ai livelli pre pandemia, e il relativo aumento della competitività e dello spettacolo visti sui tatami. Ben 321 gli atleti da tutta Italia che si sono affrontati alla caccia dell’ambito titolo tricolore sotto gli occhi dello staff azzurro, sempre in cerca di nuovi talenti da inserire nel programma di preparazione in vista del prossimo quadriennio olimpico.

Obiettivo centrato dalla classe 2005 Ceccantini, tesserata per la Scuola Genova, che ha stravinto nella categoria 73 kg femminile dominando i 3 incontri disputati e conquistando, così, la medaglia d’oro, un risultato che le era più volte sfuggito in passato e che, ad Ancona, ha dimostrato di volere fortemente: “Per quest’anno posso finalmente dirmi arrivata, il grande obiettivo che inseguivo da tanto tempo è stato finalmente raggiunto e il tanto lavoro svolto ha pagato” commenta la giovane stella genovese, che già a giugno aveva vinto l’oro in coppa Italia.

Per la Scuola Genova, oltre alla vittoria di Ceccantini, anche la medaglia di bronzo vinta da Tommaso Zaino nella categoria maschile 54 kg: “Sono davvero soddisfatto di essere riuscito a salire sul podio in una competizione molto dura e di livello assoluto, solo tre atleti genovesi prima di me ci erano riusciti e sono felice di contribuire a portare il taekwondo ligure sempre più in alto. Ora punterò a fare risultato anche in gare internazionali per accrescere il mio palmarès”.

Medaglia di bronzo anche per Brigida Bernardi della Marassi Taekwondo, per lei si tratta del secondo podio assoluto dopo l’argento conquistato nel 2019, a riprova di un valore che la pone tra le migliori specialiste a livello nazionale: “Ai quarti di finale ho avuto la mia rivincita con l’atleta che mi aveva battuta l’anno scorso, è stato un incontro combattuto, ma sapevo che era alla mia portata. Anche in semifinale me la sono giocata bene contro un’atleta molto preparata e già campionessa europea juniores ho perso di un solo punto all’ultimo secondo vedendo sfumare la possibilità di disputare la finale. Voglio dedicare questa medaglia al mio maestro, i risultati di quest’anno dimostrano che stiamo lavorando in sintonia, in palestra e sul tappeto. Ora punto agli europei universitari per potermi confrontare con atlete a livello internazionale”.

Si fermano invece prima del podio gli altri atleti genovesi in gara: Yago Campanella (Marassi Taekwondo), Andrea Marcato, Giulia Benvenuto (entrambi Polisportiva città dei Ragazzi), Andrea Fossa, Giorgia Pirino, Lucrezia Visconti, Emanuele Penniello, Simone Effori e Gaia Gavarone (tutti Scuola Genova).

Aurora Ceccantini con il maestro Fugazza e la medaglia d’oro vinta ad Ancona