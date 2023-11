Taekwondo, alla 29° Columbus Cup incetta di medaglie per gli atleti liguri

Genova. Si è svolta domenica 5 novembre al Palacus la Columbus Cup, gara di forme e freestyle organizzata dalla Scuola Taekwondo Genova. L’evento, giunto quest’anno alla sua 29° edizione, si è ormai affermato come appuntamento di alto livello nel calendario nazionale, attirando nel capoluogo ligure centinaia di atleti da tutta Italia, oltre che da Francia e Portogallo. Un contesto altamente competitivo, che per molti atleti in gara ha rappresentato una prova generale in vista dei prossimi campionati italiani di specialità, in programma a Giuliano in Campania venerdì 1 e sabato 2 dicembre.

Tantissime le società liguri presenti, che hanno ottenuto medaglie e posizioni di rilievo anche nella speciale classifica a squadre, a partire dalla Scuola Genova padrona di casa, prima con 34 ori, 27 argenti e 46 bronzi. In particolare, per la società del maestro Fugazza, da segnalare le prestazioni di Emanuele Fugazza e Federico Serain, campioni del mondo in carica che non hanno deluso le aspettative conquistando l’oro sia nelle forme che nel freestyle e dimostrandosi più che pronti a rispondere alla convocazione azzurra in vista degli europei che si terranno a Innsbruck (Austria) dal 24 al 26 novembre.

Secondo posto in classifica per un’altra società genovese, la Hwasong, con 10 ori, 5 argenti e 5 bronzi, mentre è quinta la Hung Ki Kim con 6 ori, 2 argenti e 9 bronzi.

Olimpia Savona festeggia tre ori, due argenti e due bronzi, mentre la Polisportiva Città dei Ragazzi ottiene 2 ori, un argento e un bronzo. La società guidata dai fratelli Marcato ha primeggiato soprattutto nel parataekwondo, specialità nella quale detiene il titolo di squadra campione d’Italia. Vittoria di Joel Delgadillo, campione del mondo in carica e argento per Renzo Caraccia, che festeggia così la fresca convocazione all’Europeo di Innsbruck.

È di un oro, un argento e due bronzi il bottino della Marassi Taekwondo, un oro, un argento e un bronzo anche per l’Athletic School Tigullio, con la vittoria di Gabriele Romano, campione universitario in carica.

Due argenti e tre bronzi per la neonata Virtus Sestri, che bagna nel migliore dei modi il suo debutto in una competizione agonistica, mentre chiude il medagliere ligure, con un oro e un argento, il Taekwondo Vallescrivia.

“Siamo molto orgogliosi della riuscita dell’evento, mi complimento con i vincitori e ringrazio tutte le società partecipanti. Siamo consapevoli che possiamo migliorarci ancora nell’organizzazione, stiamo già pensando alla 30° edizione nel 2024, quando Genova sarà anche Capitale Europea dello Sport. Abbiamo in mente di preparare un’edizione straordinaria”, il commento dell’organizzatore, Maestro Pietro Fugazza.