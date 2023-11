Susanna Messaggio apre la quinta edizione del Silver Economy Forum

Genova. La quinta edizione del Silver Economy Forum, il primo evento in Italia rivolto al mondo degli over 60 organizzato da Ameri Communications, si apre domani, martedì 14 novembre, con la prima delle tre giornate di incontri ed eventi organizzate al Palazzo della Meridiana di Genova che avrà per protagonista Susanna Messaggio: la giornalista e conduttrice televisiva, oggi apprezzata comunicatrice nel campo della salute, del benessere e delle problematiche dell’infanzia, condurrà la cerimonia di apertura alle 9,30 e sarà poi moderatrice dell’ultima conferenza della giornata, in agenda alle ore 16,15 e dedicata alle differenze di genere nella salute.

Ad aprire il ciclo di incontri sarà invece, alle ore 10, un dibattito su salute e sostenibilità, un confronto tra istituzioni, esperti ed operatori del settore sulle prospettive del sistema sanitario e per individuare le migliori soluzioni per la salute dei cittadini. Tra i relatori anche Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei Medici di Genova e del Comitato tecnico-scientifico del Silver Economy Forum. Dopo la pausa, i lavori riprenderanno alle 14,30 con una tavola rotonda sull’arte della prevenzione a cui è prevista la partecipazione di Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’Ospedale San Martino, prima del già citato dibattito sulle differenze di genere con Susanna Messaggio.

Grande novità di quest’anno è, poi, “La salute incontra il cittadino”, il programma di iniziative approntato per coinvolgere attivamente tutti gli over “anta” a cui il Silver Economy Forum è rivolto. Per l’intera durata della manifestazione, infatti, chiunque vorrà potrà sottoporsi ai test di controllo sul proprio stato di salute e a corsi di primo soccorso su piccoli incidenti domestici, rianimazione cardiovascolare e disostruzione delle vie aeree, offerti dalle Farmacie Comunali Genovesi e dalla Croce Rossa Italiana, e prendere parte a lezioni di Yoga per la cura della propria mente e del proprio corpo.

Il Silver Economy Forum può contare sul patrocinio e la partecipazione delle più importanti istituzioni locali, tra le quali Regione Liguria, Comune di Genova, Associazione Genova Smart City, Camera di Commercio e Università degli Studi di Genova, e sul supporto di aziende, associazioni e ordini professionali. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperto al pubblico: per partecipare alle sessioni è necessaria la registrazione al link https://www.silvereconomyforum.it/partecipa/. Sarà inoltre possibile seguire le conferenze da remoto tramite le dirette trasmesse dalla piattaforma Zoom. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.silvereconomyforum.it.

Il programma della prima giornata, martedì 14 novembre

Cerimonia di apertura

Ore 9.30-10: Conduce Susanna Messaggio. Saluti istituzionali di:

Marcello Gemmato , sottosegretario di Stato per la Salute

, sottosegretario di Stato per la Salute Marco Bucci , sindaco di Genova

, sindaco di Genova Angelo Gratarola , assessore alla Sanità di Regione Liguria

, assessore alla Sanità di Regione Liguria Federico Delfino, magnifico rettore Università degli Studi di Genova

magnifico rettore Università degli Studi di Genova Umberto Risso , presidente Confindustria Genova

, presidente Confindustria Genova Felice Negri , componente giunta camerale della Camera di Commercio Genova

, componente giunta camerale della Camera di Commercio Genova Alessandro Cavo, presidente Ascom Confcommercio Genova

La salute incontra il cittadino

Ore 9.30-17.30: Check-up metabolico a cura delle Farmacie Comunali (Sala 3).

Ore 14.30-15.30: Croce Rossa Italiana. Pillole di primo soccorso per incidenti domestici (Sala 1).

Ore 16-17: Corso di Yoga (Sala 2).

Conferenza di apertura

Ore 10-13: Salute e sostenibilità: la sfida per la silver age. Notizie e approfondimenti sulle nuove prospettive del sistema sanitario. Confronto tra istituzioni, esperti ed operatori del settore per individuare le migliori soluzioni per la salute dei cittadini.



Primo roundtable:

Filippo Ansaldi , direttore generale Alisa

, direttore generale Alisa Giancarlo Icardi , direttore dell’unità operativa complessa “Igiene”, Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS

, direttore dell’unità operativa complessa “Igiene”, Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS Alessandro Bonsignore , presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Genova e presidente Federazione Regionale Ligure Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, presidente CTS Silver Economy Forum

, presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Genova e presidente Federazione Regionale Ligure Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, presidente CTS Silver Economy Forum Luigi Carlo Bottaro , direttore generale Asl 3, Senilità: patologia o opportunità

, direttore generale Asl 3, Paolo Petralia, direttore generale Asl 4

Modera: Guido Filippi, Il Secolo XIX

Secondo roundtable:

Lorenza Rosso, assessore ai servizi sociali del Comune di Genova Marco Prioli Damonte, direttore generale Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS Massimo Nicolò, medico oculista, senior consultant sindaco di Genova Roberta Magioncalda, strategic account manager Sanità pubblica Liguria Digitale Modera: Carlo Buonamico, giornalista esperto di sanità

Sessione pomeridiana

Ore 14.30-16: L’arte della prevenzione: progetta oggi la salute di domani. L’insieme di tutte le pratiche volte al mantenimento e al miglioramento della salute della persona.

Matteo Bassetti , direttore clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS, presidente Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA), Come prevenire le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici

, direttore clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino, IRCCS, presidente Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA), Alberto Beretta , presidente e direttore scientifico SoLongevity

, presidente e direttore scientifico SoLongevity Andrea Migliorati , specialty manager medical, Randstad Medical

, specialty manager medical, Randstad Medical Bruno Moretti, direttore HR AMIU, Active Ageing, progetto legato alla salute dei dipendenti AMIU

direttore HR AMIU, Alberto Pilotto , presidente SIGOT, Le linee guida nazionali sulla valutazione multidimensionale dell’anziano

, presidente SIGOT, Luca Spigno, vicedirettore sanitario Villa Montallegro, Nutrizione e movimento e prevenzione come fattori determinanti per la salute nella silver age

Modera: Federico Mereta, Il Secolo XIX

Ore 16.15-17.30: Differenze di genere nella salute: i cambiamenti di corpo e mente nella longevità. Come uomini e donne affrontano l’invecchiamento, esaminando le variabili biologiche, psicologiche e sociali. Una prospettiva illuminante su come la consapevolezza di queste differenze promuova una longevità sana e soddisfacente per entrambi i sessi.

Danilo Dodero, consultant gynaecologist

consultant gynaecologist Francesca Morganti, professore associato di Psicologia dell’Invecchiamento, Università di Bergamo

professore associato di Psicologia dell’Invecchiamento, Università di Bergamo Alexa Pantanella , esperta in linguaggi inclusivi, Fondatrice di Diversity & Inclusion Speaking

, esperta in linguaggi inclusivi, Fondatrice di Diversity & Inclusion Speaking Luca Timossi, Responsabile S.S.A. Urologia presso Ospedale Evangelico Internazionale, Voltri.

Responsabile S.S.A. Urologia presso Ospedale Evangelico Internazionale, Voltri. Anna Zunino, Vicepresidente Ordine degli Psicologi Liguria

Modera Susanna Messaggio, giornalista e conduttrice televisiva

Come partecipare

