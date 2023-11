Sturla, grave incidente di moto: un ferito in codice rosso al San Martino

Genova. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 novembre, in via Dei Mille all’altezza di Sturla, nel levante genovese.

La persona alla guida di una moto è rimasta gravemente ferita. Con traumi su tutto il corpo è stata portata in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti, oltre all’automedica del 118 e alla Croce Verde di Quarto, gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

Sul luogo dell’incidente, all’altezza dell’incrocio con via Brigata Salerno, il traffico è rimasto a lungo bloccato per i rilievi e per rimuovere i mezzi.