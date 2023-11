Stop alle auto in centro, Bucci non cambia idea: “Navette per i parcheggi di interscambio”

Genova. “Vogliamo meno traffico in città, ma non vogliamo meno persone in città”. Il sindaco Marco Bucci, dopo la presentazione della rivoluzione tariffaria di Amt, non rinnega la strategia a lungo termine: eliminare gradualmente le auto private dal centro cittadino. Per farlo, però, servirà una serie di ingredienti che ad oggi non ci sono. Primo: l’enorme mole di dati sul traffico che le 200 telecamere del progetto Smart Genova restituiranno tra un anno e mezzo. Secondo: il trasporto pubblico potenziato e possibilmente gratuito. E terzo: un sistema vero di parcheggi di interscambio direttamente connessi alle zone di maggior richiamo.

Qualche passo avanti si è fatto. Proprio in questa direzione va l’idea di rendere molto più attrattivi gli abbonamenti annuali Amt penalizzando invece gli altri titoli di viaggio: fidelizzare l’utenza per convincerla a muoversi sempre coi mezzi pubblici. E poi il varo della Ztl nel “salotto buono” del centro, per ora solo nei weekend: “Gli esperimenti che stiamo facendo su via XXV Aprile e via Roma stanno dando risultati positivi – spiega Bucci -. Ci sono addirittura molte spinte per una pedonalizzazione completa e non solo una limitazione del traffico“. Di diverso avviso sono tuttavia i commercianti delle lussuose boutique della zona, la cui clientela è abituata alla comodità del mezzo privato piuttosto che alle passeggiate della domenica.

Ed è anche per questo che una delle strategie è “una grande riqualificazione dei parcheggi di interscambio, non soltanto intorno a Genova ma anche all’interno della città”, puntualizza il sindaco. Cosa si intende? “Ci sarà ad esempio il grande parcheggio al Waterfront e in piazzale Kennedy, ma c’è anche piazza della Vittoria. Vogliamo favorire l’interscambio con navette che portano direttamente in centro. La stessa cosa si può fare a Ponente, dove c’è già il parcheggio di Dinegro. Ci sono diverse possibilità. Di sicuro dobbiamo tenere presente che Genova col trasporto pubblico locale è più bella che piena di automobili”.

Insomma, ci si muove su due fronti: da una parte la realizzazione di infrastrutture veloci di trasporto pubblico, come lo Skymetro in Valbisagno, che rispondono alla logica di lasciare l’auto in strutture apposite in periferia (ad esempio Molassana) per poi proseguire il viaggio seduti su un treno. Dall’altra, per chi è meno avvezzo a cambiare abitudini, la possibilità di arrivare col mezzo privato a ridosso del centro con una facilitazione per raggiungere le vie dello shopping. Oltre a quelli già previsti dal progetto degli assi di forza – Staglieno e casello autostradale di Genova Nervi – è allo studio della Città metropolitana anche un grande park multipiano in via Dino Col, proprio all’uscita di Genova Ovest, dove è in programma una nuova stazione della metropolitana sulla diramazione che arriverà alla Fiumara (e oltre).

L’obiettivo a lungo termine è sviluppare un sistema sul modello Milano, con una grande Ztl centrale accessibile solo pagando un pedaggio. Ma non si farà nulla prima di aver dotato la città di una diffusa rete di “occhi elettronici” in grado di monitorare il traffico e prevedere i flussi con l’intelligenza artificiale. È il progetto Smart Genova che il Comune e l’Autorità portuale stanno sviluppando con Free to X, società del gruppo Autostrade, finanziato con 175 milioni nell’ambito dell’accordo post Morandi tra Aspi ed enti locali (lo stesso che prevede la costruzione del tunnel subportuale)”.

“Nei prossimi mesi inizieremo a installare le telecamere”, conferma Bucci. Secondo il cronoprogramma, nella seconda metà del 2024 saranno rilasciati i primi varchi Ztl. Il sistema, che ruoterà intorno a una control room, permetterà non solo di controllare gli accessi, ma anche di regolare i semafori a seconda del traffico, indirizzare i veicoli ai parcheggi disponibili, comunicare gli itinerari ottimali in tempo reale, non solo per le auto ma anche per i mezzi pesanti che gravitano sul porto. Verrà poi sviluppata una piattaforma Maas (mobility as a service) per la fruizione di tutti i servizi di mobilità.

L’imposizione di una tariffa per i mezzi privati che accedono al centro potrebbe essere un fattore chiave per garantire la sostenibilità del trasporto pubblico gratuito che Bucci continua a difendere come obiettivo. Ad oggi i ricavi da tariffazione superano i 55 milioni di euro a fronte di costi ben superiori a 200 milioni, in netto aumento rispetto agli anni precedenti. Una sfida ardua per il bilancio dell’azienda, già messo a dura prova dal Covid e dalla crisi energetica.