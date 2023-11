Stelle nello Sport al Festival Orientamenti, ecco come prenotare gli incontri coi “dreamers”

Genova. Stelle nello Sport, il più grande progetto di promozione della cultura e dei valori dello sport in Liguria, sarà anche quest’anno al fianco del Festival Orientamenti, in programma dal 15 al 17 novembre 2023 presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico.

Numerosi gli incontri e i momenti di confronto dedicati agli studenti delle scuole secondarie. Il tema del Festival Orientamenti 2023 è Dreamers: un invito a inseguire i propri sogni, a scoprire e coltivare i propri talenti e le proprie passioni per trasformarli in opportunità.

Al fianco di Stelle nello Sport saranno protagonisti Sofia Raffaeli, prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo nella ginnastica ritmica, Francesco Messori, fondatore e capitano della Nazionale italiana di Calcio per Amputati, Asia e Alice D’Amato, atlete genovesi della Nazionale olimpica di ginnastica artistica, Mattia Perin, portiere della Juventus, Davide Massa e Stefano Alassio, rispettivamente arbitro e assistente in Serie A.

Rappresentano felici esempi di chi, grazie a straordinaria tenacia, impegno e passione, è riuscito a centrare un grandissimo obiettivo. I loro sogni sono diventati realtà. Attraverso le loro parole potranno creare un sano spirito di emulazione nelle studentesse e negli studenti di oggi.

“Invitiamo i docenti a partecipare a questi incontri con i loro studenti – sottolinea Michele Corti, presidente dell’Associazione Stelle nello Sport – perché sono certo che potranno raccogliere spunti e stimoli molto importanti da questi “sognatori” che hanno storie sportive davvero emozionanti. Il Festival Orientamenti è una occasione preziosa per creare sempre maggiore connessione e sinergia tra il mondo dello sport e quello della scuola, senza dimenticare che il mondo sportivo offre un numero importante di professioni che possono essere senza dubbio interessanti per i giovani che in questa importante kermesse cercano proprio una bussola per orientarsi verso il proprio futuro nella società”.

I docenti potranno prenotare il numero di posti necessario per i loro studenti direttamente ai link dei singoli eventi qui di seguito riepilogati.

Sofia Raffaeli

Mercoledì 15 Novembre – ore 14-15 – Sala 7 – The Space – Porto Antico

https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/dreamers-sofia-raffaeli-ginnasta-italiana

Francesco Messori

Giovedì 16 Novembre – ore 12-13 – Sala 10 – The Space – Porto Antico

https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/dreamers-francesco-messori-capitano-della-nazionale-italiana-calcio-amputati

Alice e Asia D’Amato

Venerdì 17 Novembre – ore 16-17 – Sala 10 – The Space – Porto Antico

https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/dreamers-alice-damato-e-asia-damato-ginnaste-italiane

Mattia Perin

Venerdì 17 Novembre – ore 17-18 – Sala 10 – The Space – Porto Antico

https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/dreamers-mattia-perin-portiere-della-juventus

Davide Massa (Arbitro di Serie A) e Stefano Alassio (Assistenze Arbitrare)

Mercoledì 15 Novembre – ore 13-14 – Sala Levante – Magazzini del Cotone – Porto Antico

https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/dreamers-davide-massa-e-stefano-alassio-arbitro-e-assistente-arbitrare