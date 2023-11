Val Bisagno, auto contro scooter: due ragazzi feriti

Genova. Incidente stradale in Val Bisagno, a Genova, poco prima delle 11 di questo mercoledì 1 novembre.

E’ successo in via Moresco, tra Marassi e San Fruttuoso. Due ragazzi a bordo di uno scooter sono rimasti feriti dopo essere stati tamponati da un’automobile che, secondo le prime ricostruzioni, ha svoltato all’improvviso per cercare parcheggio.

Sul posto oltre alle pubbliche assistenze e al 118, la sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica esatta. Proprio per consentire i rilievi via Moresco è stata temporaneamente chiusa al traffico.

I due ragazzi sono stati soccorsi ma non sono in gravi condizioni. Uno si è rotto una caviglia, l’altro ha riportato alcune contusioni.