Spende soldi falsi in tre negozi, arrestata dalla polizia grazie al fiuto di una commerciante

Genova. Una donna di 50 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato, grazie al “fiuto” di una commerciante, per aver cercato di spendere monete false.

I fatti sono avvenuti sabato 18 novembre nel quartiere di Certosa, in Valpolcevera, a Genova. La donna, un’italiana, è entrata in tre diversi negozi di via Canepari, ha acquistato merce per pochi euro cercando di farsi cambiare banconote, false, da 50 euro.

La 50enne è entrata da un ottico, presso un negozio che vende cialde da caffè e infine in un’attività specializzata in articoli per animali. E’ stata proprio la titolare di quest’ultimo esercizio a insospettirsi.

La negoziante ha seguito la donna, l’ha vista salire su un autobus e ha chiamato il 112. Subito sono arrivati gli operatori dell’Upg della polizia di Stato che hanno bloccato la malvivente. Addosso aveva altre tre banconote da 50 euro contraffatte. Sarà processata per direttissima.