Spada, sesto posto per Anita Corradino nella prima prova nazionale

Casale Monferrato. Lo scorso fine settimana sono saliti in pedana a Casale Monferrato (AL) sia gli Under 20 che gli Under 17 per la prima prova nazionale di spada, valevole per la qualificazione alla fase finale dei campionati italiani di categoria in programma nel prossimo mese di maggio a Genova.

Negli Under 20 il miglior risultato fra gli atleti liguri è stato ottenuto da Anita Corradino (Cesare Pompilio), che raggiunge la finale a otto classificandosi al sesto posto. Bene anche la compagna di sala Gaia Moretti, undicesima, e Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia), ventesima.

Nella spada maschile buon piazzamento per Luigi Gibelli (Cesare Pompilio), ventesimo nella classifica finale.

Passando alla categoria Cadetti (Under 17), sono da segnalare i risultati ottenuti, nella spada femminile, da Letizia Bragato (Scuola di Scherma Leon Pancaldo), che raggiunge la finale a otto piazzandosi settima, da Tatiana Vartyvanova (Genovascherma), undicesima, e da Martina Baldini (Cesare Pompilio), ventiquattresima.

Passando infine alla spada maschile Cadetti, da segnalare il buon piazzamento di Enea Bruzzone (Cesare Pompilio), quattordicesimo nella classifica finale.