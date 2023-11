Spaccio a Bargagli, arrestato 20enne con 60 grammi di hashish

Bargagli. La scorsa notte, in località Eo, durante un servizio preventivo, i carabinieri di Bargagli hanno fermato per un controllo un 20 enne che, a seguito di perquisizioni, veniva trovato in possesso di quasi 60 grammi di hashish, diverso materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre tutto il materiale rinvenuto durante la perquisizione è stato posto sotto sequestro.

Nelle vicinanze è stato inoltre fermato un 20 enne italiano, trovato in possesso di 5 grammi di hashish: verrà segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.