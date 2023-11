Sostanza oleosa sull’asfalto, due motociclisti a terra in via Della Superba

Genova. Incidente stradale poco prima delle 13 a Cornigliano, Genova. Due motociclisti sono rimasti feriti cadendo dai rispettivi mezzi a due ruote dopo averne perso il controllo a causa di una macchia d’olio sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda tra via San Giovanni D’Acri e via Della Superba.

Sul posto oltre ai soccorsi del 118 e alle pubbliche assistenze Volontari del soccorso della Fiumara e Croce Oro di Sampierdarena, la polizia locale.

I vigili si sono occupati sia di chiudere la strada sia di far procedere con la bonifica della sostanza oleosa, persa da un mezzo al momento ignoto.

Intorno alle 14 la strada è stata riaperta alla circolazione, tornata regolare.

I due motociclisti inizialmente erano parsi in gravi condizioni, poi la situazione è rientrata: uno dei due è stato portato al villa Scassi in codice giallo, l’altro è stato ricoverato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Voltri. Una terza persona che viaggiava su una delle due moto non ha avuto bisogno di cure in ospedale.