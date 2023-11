Smazzi&Scazzi, il nuovo gioco da tavolo ‘made in Genova’ per vivere “come i bro”

Genova. Da Genova arriva il nuovo gioco da tavolo firmato dalla coppia composta Enrico Macchiavello – illustratore genovese, autore di fumetto e cinema d’animazione, celebre per lo storico spot animato della birra Ceres e delle carte per i piccoli “Skifidol” – e Sergio Menescardi, autore e video produttore. Un gioco, che racconta con uno stile crudo e giocoso insieme il mondo che ci circonda, racconta le giornate di adolescenti che devono, con diversi “trucchi” evitare le commissioni e le incombenze noiose affibbiate da adulti incomprensibili e urticanti, per liberarsi la giornata e arrivare alla compagnia di amici.

I giochi da tavolo in questi decenni si sono sviluppati a 360° e per tutti i gusti e quello di Macchiavello e Menescardi si presenta come possibile gioco “cult” per appassionati e per tutti. Lo stile inconfondibile delle tavole e dei personaggi ha le “carte in regola” per essere un fenomeno nell’ambito del mondo dei giochi da tavolo e di società.

Il gioco: tira un dado da 365 e pesca un giorno qualunque. Siete a farvi passare il tempo con la vostra banda di amici nel baretto di paese. State giocando a briscola e vince sempre e solo la noia ma di botto entra il Tagliatella – l’amico di tuo fratello – con lui c’è la svolta matematica! Sei già in piedi pronto ad urlargli “mabbella Bro!” quando la ridicola suoneria dedicata alla zia parte a livello criminale dal tuo smartphone “Ciao Stella, sono nonna. Vammi a pendere la crema per le ragadi in farmacia che io sto impicciata…”. E poi la giornata “da bro” sarà tutta in salita.

Smazzi&Scazzi sarà un Kickstarter (prenotabile da Novembre 2023 a questo LINK) davvero indipendente, nato con la volontà di creare un gioco suburbano: “nato da un processo alchemico per trasformare la noia di quartiere in un’avventura fantastica sfruttando quei micromondi che naturalmente nascono e si stabilizzano in un equilibrio autogestito, dalle piazze dei piccoli paesi, ai circondari delle grandi città“.

Un gioco da tavolo e da bancone, perché in Smazzi&scazzi tutto ruota letteralmente attorno ai bar, veri punti di partenza e traguardi di tanti pomeriggi adolescenziali. Lo scopo è quello di liberatevi di tutte le commissioni che vi hanno affidato senza farsene rifilare di nuove dagli avversari in modo da essere il primo a raggiungere un BAR senza più pensieri. Ogni incarico (rappresentato dalle carte Scazzi) è il tassello di un mosaico di storie che si intrecciano tra loro. Ogni personaggio che vi affiderà degli incarichi avrà qualcosa da raccontare, piccole storie di fuga dalla quotidianità, grosse avventure o piccoli crimini, persino ricette o odissee di un libro indomabile. Tutte sparse tra le varie carte che li riguardano in prima persona o ricamati in qualche dettaglio in mezzo a storie di qualcun altro. “Un gioco nel gioco o un fumetto nel gioco, dipende se vorrete leggervi un caotico fumetto mischiando il mazzo di carte o se lascerete che si scopra da solo, partita dopo partita”.