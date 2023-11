SmartCup Liguria, domani la finale del concorso: in gara 12 progetti su 80 valutati

Genova. Domani, venerdì 3 novembre alle ore 15.00 presso l’incubatore di Imprese di Filse a Cornigliano (via Greto di Cornigliano 6R) il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci e agli assessori allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti e alla Scuola e Università Simona Ferro, parteciperà alla finale di SMARTcup Liguria, il concorso di idee innovative, giunto all’11esima edizione, promosso da Regione e gestito da Filse, che sostiene i talenti imprenditoriali promuovendo la nascita di start up ad alto potenziale innovativo e spin-off provenienti dal mondo della ricerca. Interverrà in video collegamento anche la presidente del PNI-Premio Nazionale Innovazione Paola Paniccia.

Anche per questa edizione, curata dal vice direttore generale di Filse Maria Nives Riggio, prosegue il tandem tra SMARTcup Liguria e Start Cup Unige, la competizione organizzata dall’Università di Genova rivolta agli accademici.

Su un totale di 364 progetti innovativi presentati nelle precedenti edizioni di SMARTcup, 57 sono diventati start up, anche grazie ai servizi messi a disposizione da Regione Liguria, tramite Filse.

I quattro vincitori di SMARTcup Liguria avranno infatti l’opportunità di insediarsi per sei mesi nella rete regionale degli incubatori di impresa di Filse e beneficeranno di iniziative di accompagnamento e supporto alla nascita della loro impresa, oltreché dei premi speciali dei partner di SMARTcup Liguria 2023.

Gli 80 iscritti di questa 11esima edizione hanno avuto la possibilità di partecipare alla SMARTcup Academy 2023, un percorso formativo di full immersion di 8 giornate, per trasformare le idee selezionate nei business plan che sono stati presentati alla giuria formata dai partner di SMARTcup Liguria 2023.

Solo i 12 migliori progetti competeranno domani sul palco con i loro elevator pitch per aggiudicarsi il primo premio nelle rispettive categorie Ict, Life Sciences & Med Tech, Clean-tech & Energy e Industrial e partecipare al Pni, il Premio nazionale dell’innovazione che si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre a Milano: lo scorso anno due dei finalisti di SMARTcup Liguria sono arrivati in finale alla manifestazione nazionale e uno di loro, Bistems, ha vinto il premio nazionale nella categoria Industrial.

