Genova. Viaggia rapido il progetto per la costruzione dello Skymetro, vale a dire il proseguimento del tracciato della metropolitana che attraverserà la Val Bisagno fino a Molassana su una struttura sopraelevata. Dopo le due prime (e forse ultime) assemblee pubbliche di presentazione, le carte sono state depositate e si sono aperti i trenta giorni canonici per presentare osservazioni scritte al progetto.

La notizia arriva dalla pubblicazione in Albo Pretorio, e fa partire i termini dalla giornata di oggi, giovedì 9 novembre. “Presso l’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni – Via di Francia 3 sono depositati: il piano parcellare, l’elenco ditte e piano particellare con l’indicazione delle aree oggetto di procedura espropriativa e/o occupazione temporanea, le relative superfici e i nominativi dei proprietari iscritti nei registri catastali – si legge nella determinazione dirigenziale – e presso l’Ufficio Procedimenti Concertativi – Via di Francia 1 – (mail: conferenzeservizi@comune.genova.it) – sono depositati gli elaborati di progetto e gli atti relativi alla procedura di Conferenza che si rendono disponibili on line”.

Un percorso, quello di confronto con la cittadinanza, contestato in questi giorni durante le assemblee pubbliche nelle sue modalità. In molti, infatti, hanno criticato le tempistiche del confronto pubblico, arrivato a progetto praticamente già terminato nelle sue fasi sostanziali. Una gestione però rivendicata dallo stesso assessore Matteo Campora: “Sono anni e anni che faccio code in Valbisagno – aveva detto durante l’incontro presso il municipio Bassa Valbisagno -lo Skymetro non sarà certamente il massimo ma è un’opera che darà uno sfogo. Ci sono i soldi, c’è il progetto, siamo a un passo da fare quest’opera. Bloccarla vorrebbe dire mettere una pietra tombale sullo sviluppo della Valbisagno e dell’entroterra”.

Questa fase di confronto dovrebbe essere accompagnata anche dalla piattaforma web “Dialoghincittà“ pensata e messa a punto dal Comune di Genova con la collaborazione dell’Università degli Studi di Genova: al momento in cui scriviamo questo articolo, però, sul sito non sono ancora stati caricati i materiali del progetto su cui eventualmente fare partire questo ‘dialogo’.