Skymetro, cambia la curva sul Bisagno: la variante “stretta” vola a 22 metri da Borgo Incrociati

Genova. Sarà sempre una tripla curva a forma di S, ma un po’ più stretta, per ridurre l’impatto sulle abitazioni storiche di Borgo Incrociati. Non cambia nella sostanza la soluzione tecnica adottata dai tecnici per innestare lo Skymetro alla linea di metropolitana esistente a monte di Brignole, illustrata oggi dal responsabile unico del progetto Emanuele Scarlatti durante la lunga e attesa commissione consiliare sul tema a Palazzo Tursi. Ad anticipare la richiesta di modificare questo punto nevralgico dell’opera era stato lo stesso sindaco Marco Bucci due settimane fa.

“La soluzione originaria si avvicinava troppo agli edifici, arrivando fino a 17-18 metri dalle facciate – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora -. Ci siamo accorti subito che era troppo impattante e abbiamo chiesto di cambiare il progetto, come avvalorato anche dalle audizioni pubbliche sul territorio. Quello scenario è stato superato con un percorso che è simile ma che viaggia sull’argine mantenendo una maggiore distanza dalle abitazioni all’angolo tra corso Monte Grappa e via Canevari”. Anche in questo caso, garantisce Scarlatti, “non ci sarà un solo mattone nell’alveo del Bisagno“.

La tavola proiettata in sala rossa mostra un tracciato identico nella prima parte, con un impalcato in curva che poggia in parte sul rostro del ponte ferroviario e in parte su un pilone a filo d’argine, lambisce corso Galilei di fronte alla scuola Parini-Merello e prosegue con un ponte obliquo sul torrente lungo 97 metri fino a via Canevari. Da qui la curva per portarsi in linea con l’asse di via Moresco, prevista nella prima versione con un raggio di 80 metri e una velocità massima di 20 km/h, sarà ancora più stretta. In questo modo, nel punto più vicino alle case di Borgo Incrociati, la distanza minima sarà di 22 metri. In alcuni punti di via Moresco la distanza sarà poi di appena 6 metri dagli edifici, ma non si tratta di abitazioni. La variante andrà a parziale scapito dell’area verde prevista per “valorizzare” l’antico ponte di Sant’Agata.

Il progetto, come ha osservato Campora, sta per arrivare al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è già finanziato dal ministero dei Trasporti, quindi “siamo in una fase in cui le possibili alternative sono superate: indietro non si torna“. Nessun chiarimento dall’assessore sull’aumento dei costi per 94 milioni (Iva esclusa) rispetto ai 398 milioni del finanziamento ministeriale. La cifra è indicata nel quadro economico all’interno della relazione generale aggiornata tra la documentazione disponibile in conferenza dei servizi.

Confermata la scheda tecnica presentata alla stampa a ottobre: lunghezza complessiva 6,9 chilometri, sei stazioni (Romagnosi, Parenzo, Staglieno, Guglielmetti, San Gottardo, Molassana), 11 minuti di percorrenza complessiva, 6 minuti di frequenza (capacità massima della linea 5 minuti), velocità commerciale 36 km/h. Il finanziamento ministeriale comprende anche quattro nuovi treni oltre al revamping di sei unità di prima generazione che comporranno altri due treni, necessari per garantire il servizio.

La commissione, come preventivato alla vigilia, è iniziata all’insegna delle polemiche per la decisione della presidente Arianna Viscogliosi – oggi sostituita da Lorenzo Pellerano per motivi di salute – di escludere alcune associazioni considerate “non attinenti”. La consigliera Cristina Lodi (Azione) ha annunciato un esposto alla Prefettura: “Impugnerò la mancata risposta della presidente Viscogliosi sulle richieste che avevo presentato”.

Diverse le voci critiche che hanno ribadito la contrarietà all’opera. “È stata fatta una legge regionale ad hoc per costruire entro 10 metri dal Bisagno purché si tratti di infrastrutture strategiche, come se il pericolo non dipendesse dalla pioggia ma da quello che costruiamo. Un altro dei problemi è la siccità: se andiamo a toccare una falda acquifera combiniamo guai”, è il timore di Stefano Bigliazzi di Legambiente.

“Il progetto prevede 10 milioni di tonnellate di cemento in Valbisagno per realizzare 280 piloni e le stazioni – accusa Lara Delpino dell’associazione Amici di Ponte Carrega -. Sostenere che sia ecologico perché ci sono i pannelli fotovoltaici è ipocrisia. La vallata continua a essere pensata come servitù: nel centro turistico le sopraelevate si tolgono. La vostra è una visione miope e raffazzonata per risolvere un problema nel peggiore dei modi”.

“Ricordo che alle precedenti elezioni il sindaco aveva promesso 10mila alberi, il tram e nemmeno un supermercato. Ha tradito palesemente le promesse e sta continuando a farlo – sostiene Andrea Agostini del Circolo Nuova Ecologia -. Dal punto di vista ingegneristico-ambientale e idrogeologico una cosa è il greto e un’altra cosa è l’alveo: l’acqua scorre anche oltre il greto. Inoltre scavi di 40-50 metri contaminerebbero l’acqua potabile”.

“Non ci sono zone di pregio e zone sacrificabili – prosegue Cecilia Capozzi del comitato Opposizione Skymetro Valbisagno Sostenibile -. È un’opera potenzialmente dannosa. Non c’è una valutazione ex ante, non conosciamo i costi economico-sociali. È un viadotto urbano che inizia a Brignole, dove arrivano anche i turisti. Un viadotto può diventare un male se inserito in un contesto inappropriato. Reggeranno i negozi? Chi vorrà vivere sotto quella roba? Chiunque avrà due soldi da parte se ne andrà. La Valbisagno rischia di diventare un ghetto perché i viadotti urbani portano degrado, lo dice la letteratura urbanistica. Sotto il viadotto dei presidenti a Roma è nata una baraccopoli. Che elementi avete per escluderlo?”.

“Una linea di trasporto pubblico non funziona se è lontana delle abitazioni – ribadisce Rinaldo Mazzoni di MobilitaGenova -. Le soluzioni sopraelevate, a differenza del tram, sono respingenti rispetto a quelle al piano. Agli 11 minuti dichiarati da Molassana a Brignole bisogna aggiungere il tempo per arrivare a piedi alle stazioni, che sarebbe simile a quello impiegato dal tram. Lo Skymetro non avrà interscambio coi bus elettrici, è probabile che la linea verrà depotenziata per aumentare l’utenza a scapito della qualità del servizio”.

Presenti in aula anche due comitati a favore dello Skymetro. “Da circa trent’anni – interviene Claudio Regazzoni – partecipo a diverse riunioni, siamo finalmente a una proposta finanziata. Abbiamo sicuramente criticità, ma ci sono ancora spunti migliorativi. Quest’opera diventerà l’architrave per una visione diversa della nostra valle e di tutto l’entroterra: risponderà alla mobilità dei cittadini e allo stesso tempo creerà le condizioni per un diverso sviluppo della Valbisagno. Ora ci vuole il progetto per arrivare fino a Struppa e servono parcheggi di interscambio. Con l’ideologia ambientalista non si va da nessuna parte”. “Il tram in Valbisagno? È una valle che non permette questo tipo di soluzione”, aggiunge l’ingegnere Claudio Rossi.

“Negli anni ho sentito tante proposte, nessun è mai andata in porto – ribadisce Maurizio Uremassi, presidente del Municipio Media Valbisagno -. Non c’è mai stata volontà di dare un trasporto in sede propria alla vallata. Da Molassana in giorno di pioggia ci vuole più di un’ora per arrivare a Brignole. Lo Skymetro è fondamentale e lo chiediamo fino a Prato, ci sono 3mila aziende coi loro dipendenti”.

“Non è corretto ragionare in una logica di contrapposizione all’interno della Valbisagno – commenta il presidente della Bassa, Angelo Guidi -. Con lo Skymetro più persone potranno scegliere abitazioni vicino alla metropolitana per muoversi agevolmente. Fermare le corriere a Molassana o Prato consentirà di abbattere le emissioni di CO2. Le proposte potranno arrivare fino all’ultimo minuto, ma una volta ascoltato tutti si decide e si fa”.