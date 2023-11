Sicurezza sul lavoro, i sindacati alla Commissione parlamentare d’inchiesta: “Vogliamo un presidio sanitario in porto”

Genova. Gli ultimi dati sono tragici, e dimostrano ciò che da tempo ormai è diventato evidente: le morti sul lavoro, in Italia, sono una piaga i cui numeri sono in drammatica ascesa, come ha recentemente confermato anche il bollettino dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre. Nei primi mesi del 2023, le morti bianche in Italia sono state 761, 593 in occasione di lavoro (+3,3% rispetto a settembre 2022) e 168 in itinere (-22,2% rispetto a settembre 2022). E la Liguria rispecchia, purtroppo, la tendenza nazionale, con 17 vittime registrate da gennaio a ottobre, il doppio rispetto al 2022, la gran parte concentrata a Genova.

Il capoluogo ligure, d’altronde, è un fronte “caldo” per il tema della sicurezza sul lavoro, complice il porto, ed è proprio da Genova e dal suo porto che è partita l’indagine della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Lunedì la commissione, presieduta dal senatore Tino Magni, è arrivata in città per effettuare un sopralluogo e incontrare le associazioni di categoria, che commentando i dati hanno avanzato una serie di richieste: maggiori investimenti nella formazione, l’istituzione di un presidio sanitario in porto e la “messa a sistema” di buone pratiche e conoscenze sul tema della sicurezza.

“La commissione è stata istituita a marzo, ma è diventata operativa a fine giugno – ha spiegato Magni – il compito è appunto svolgere un’inchiesta sulla situazione delle condizioni di lavoro, che nel nostro Paese è molto drammatica, perché abbiamo mediamente tre morti al giorno. È necessario quindi aumentare i controlli e la cultura della sicurezza, e abbiamo a questo proposito presentato una mozione in aula al Senato come commissione, votando all’unanimità un documento che prevede una decina di punti da affrontare che passano anche per il rafforzamento dei controlli, con un maggiore numero di ispettori. A questo proposito, il ministero del Lavoro ha deciso di assumere 800 ispettori e sta investendo nella formazione, ma oltre al controllo ci vuole la prevenzione. È necessario conoscere i rischi interni all’impresa e sviluppare le tecnologie per poter ridurre l’esposizione al rischio”.

La commissione toccherà tutte le regioni italiane per condurre l’inchiesta, ma ha deciso di partire da Genova “perché c’è un sistema portuale che non intreccia solo persone che fanno i marittimi, ma ci sono molte lavorazioni differenti – ha detto Magni – la cosa che è emersa a Genova è anche un’esperienza di grande positività da questo punto di vista, perché tutte le audizioni che abbiamo fatto, tutte le persone che abbiamo audito, hanno sottolineato i risultati ottenuti a Genova, dal 2005 a oggi, sul ponte della diminuzione degli infortuni sul lavoro”.

Le organizzazioni sindacali – Cgil, Cisl e Uil – dal canto loro, hanno confermato che le richieste portate al tavolo in prefettura sono state maggiori risorse per la formazione, soprattutto per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito, figura da estendere a ogni tipologia di lavorazione, un presidio medico attivo all’interno del porto e un aumento delle ore a disposizione degli rappresentanti per le attività di monitoraggio.

Cgil, Cisl e Uil hanno inoltre chiesto di “valorizzare maggiormente il coordinamento dei delegati alla sicurezza di tutti i settori operanti sul porto di Genova, quindi anche il settore metalmeccanico, con particolare riferimento alle riparazioni navali, e l’edilizia, comparto in cui occorre potenziare l’agibilità dei delegati alla sicurezza per i cantieri in area portuale e le realtà particolari e più difficili come appalti e subappalti. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre rimarcato l’importanza dell’applicazione dei contratti nazionali di lavoro a tutela dei diritti dei lavoratori in riferimento agli infortuni e alle malattie professionali in ambito portuale”.