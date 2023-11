Si spaccia per il vicino di casa e si fa consegnare 4.500 euro: anziana truffata a Borgoratti

Genova. Ennesima truffa ai danni di un’anziana a Genova. I truffatori questa volta però hanno inventato un trucco diverso: non i controlli per una presunta perdita di gas, non quello utilizzato infinite volte della cauzione da pagare per l’arresto di un parente.

Questa volta i malviventi hanno utilizzato un’altra tecnica, mai sentita finora dagli investigatori. La donna, classe 1948 e residente nel quartiere di Borgoratti, ieri mattina ha ricevuto una telefonata da un uomo che ha detto di essere il suo vicino di casa intimandole di pagare prima possibile la cifra di 4.500 euro. Secondo quanto appreso avrebbe spiegato che quei soldi sarebbero serviti per un corso obbligatorio e che la cifra non era dilazionabile.

Poco dopo a casa dell’anziana si è presentato un altro uomo che ha detto di essere venuto lì a ritirare il denaro per conto del vicino e lei gli ha consegnato 2 mila euro, 3 anelli e 4 collane d’oro. Non solo: qualche ora il finto emissario sarebbe tornato per prendere il resto del denaro.

Sull’episodio, dopo il primo intervento da parte delle volanti, indaga la squadra mobile.