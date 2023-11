Si addormenta al cinema e rimane chiusa dentro: turista 68enne liberata grazie all’intervento dei vigili del fuoco

Chiavari. Si è svegliata intorno a mezzanotte e si è trovata in una sala completamente buia.

E poco dopo ha capito che il cinema Mignon a Chiavari dove era andata a vedere il film ”Cento domeniche” di Albanese, era ormai chiuso.

Così una signora milanese di 68 anni in vacanza a Chiavari, ha chiamato aiuto. Sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari che hanno verificato che la donna fosse davvero dentro il cinema, che non si trattasse di uno scherzo.

Hanno quindi contattato la ditta di guardianaggio Lubrani e i carabinieri. Alla fine il titolare del cinema è arrivato ed ha aperto la struttura senza bisogno di forzare la porta.

L’uomo ha spiegato che a fine proiezione, come avviene ogni sera, aveva fatto anche il giro dei bagni per verificare che non ci fosse nessuno, ma non aveva visto la donna che dormiva rannicchiata su una poltrona.