SettimanaSport: una nuova rubrica per “La Gazzetta del Nautico”

Col nuovo inizio de La Gazzetta, inizia anche la rubrica sullo sport a Genova e provincia. Sostanzialmente ci saranno riepiloghi e mini commenti sui risultati dei campionati ai quali partecipano le maggiori società sportive genovesi.

Partiamo dal calcio e dalla Serie A:

-Atalanta 2-0 Genoa:

Il Grifone subisce il secondo KO consecutivo dopo il Milan. Vittoria quindi dei nerazzurri grazie alle reti di Ademola Lookman (68′) e del brasiliano Ederson (90+5′). Genoa che rimane quindi a 8 punti e con alle porte un match complicatissimo, in chiave salvezza, con la Salernitana.

Passiamo al campionato cadetto:

-Sampdoria 2-0 Cosenza

Seconda vittoria in campionato per i blucerchiati (prima casalinga). Ancora complicata però la classifica degli uomini di Pirlo, che però ha dato segni di vita non indifferenti. La partita viene decisa dal miglior giocatore della Samp finora, Fabio Borini (61′ (R); (81′), doppietta per lui che sale a quota 4 gol in campionato.

In Serie C invece:

-Sestri Levante 1-0 Carrarese

Seconda vittoria anche per i Corsari (dopo quella nel derby contro l’Entella). Sestri che sale a 8 punti e che allunga sugli ultimi posti. Decide la rete di Riccardo Forte al 36′.

-Fermana 0-2 Virtus Entella

Vince e convince l’Entella di mister Gallo. Vittoria nelle Marche

Edoardo Bologna

