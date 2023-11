Sestri Ponente, ok al progetto per la sistemazione definitiva della scarpata di via Rollino

Genova. La giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi e del consigliere delegato alla Tutela e allo Sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di sistemazione definitiva della scarpata adiacente via Rollino, oltre a diffusi interventi di sistemazione idraulico-forestale.

L’intervento, inserito nel Piano Triennale del Lavori Pubblici 2023-2025 per un importo complessivo di 660mila euro, completa le operazioni realizzate in regime di somma urgenza a seguito di un importante dissesto idrogeologico causato dalle precipitazioni dello scorso 13 aprile che ha compromesso la viabilità, in particolare per la località di Gneo Superiore. Il progetto prevede opere strutturali, di ingegneria naturalistica e regimazione idraulica.

“La realizzazione di questo significativo progetto consentirà di completare in modo definitivo ed efficace le azioni di messa in sicurezza idrogeologica di una porzione di territorio pesantemente colpita dagli effetti delle piogge della scorsa primavera. Si tratterà di una serie di interventi non solo mirati a riparare i danni ed a ripristinare adeguatamente la situazione ma, in considerazione della sempre più alta imprevedibilità degli eventi atmosferici, anche diretti a prevenire analoghe situazioni”, spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

“Anche la definitiva sistemazione della scarpata adiacente via Rollino, realizzata con metodi nuovi e sempre più efficaci, consentirà di attuare essenziali misure per la mitigazione del rischio idrogeologico e di restituire alla cittadinanza sempre più aree sicure del nostro territorio”, conclude il consigliere delegato alla Tutela e allo sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua.