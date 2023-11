Sestri Levante, sì al doppio senso nel sottopasso di Barattieri “ma solo con un nuovo piano del traffico”

Sestri Levante. Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri, mercoledì 15 novembre, sul tema della riapertura a doppio senso di marcia del sottopassaggio ferroviario cosiddetto di Barattieri è stato approvato un ordine del giorno, proposto dalla maggioranza, che impegna la giunta a prevedere la riattivazione del doppio senso all’interno della revisione generale della viabilità nell’intera zona. L’ordine del giorno chiede inoltre di intensificare i controlli della Polizia Municipale nell’area, per contrastare le violazioni del Codice della Strada.

“E’ nostra intenzione – dichiara il sindaco Francesco Solinas – agevolare il percorso per chi, da Riva, deve raggiungere Trigoso, la Lavagnina o Casarza Ligure. Il ripristino del doppio senso di marcia nel sottopasso di Barattieri, da molti anni percorribile soltanto in un senso, avverrà nel quadro del nuovo piano del traffico, perché è chiaro che occorra una visione d’insieme della viabilità nella zona, tale da garantire, insieme alla riduzione della lunghezza dei percorsi, le massime condizioni di sicurezza per tutti”.

“Ricordo infatti – prosegue il sindaco – che per chi si immette da via Petronio in via Aurelia, il sottopasso di Barattieri termina con un incrocio in salita in cui la visibilità non è certo ottimale”.

“Per questo – sottolinea ancora Solinas – crediamo che la decisione sulla riapertura del doppio senso di marcia, che è nostra intenzione adottare, diverrà operativa soltanto dopo attento ed approfondito studio, che prenda in esame tutte le problematiche di viabilità esistenti in quell’area, che rappresenta uno degli snodi più importanti dell’intero territorio comunale e del comprensorio”.

“Infine – conclude – l’intensificazione dei controlli da parte della polizia municipale, prevista dall’ordine del giorno approvato ieri sera, soprattutto per quel che concerne il rispetto dei limiti di velocità in via Aurelia, risponde a precise esigenze di sicurezza, anche per pedoni e ciclisti”