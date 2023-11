Sestri Levante, in funzione il nuovo ascensore per la scuola di piazza della Repubblica

Sestri Levante. Nei giorni scorsi è entrato in funzione un nuovo ascensore nell’edificio scolastico di piazza della Repubblica, a servizio dell’ala ovest del plesso. Il nuovo impianto è stato installato all’interno della scala esterna di sicurezza antincendio e serve i piani terra, primo e secondo destinati a funzione scolastica.

Il nuovo ascensore è stato dimensionato in relazione alle normative per il superamento delle barriere architettoniche in edifici pubblici e la localizzazione della struttura, nella parte esterna dell’ala ovest, ha risposto all’obiettivo di adeguare l’edificio esistente senza dover intervenire pesantemente sulle strutture dello stesso, anche in ragione del fatto che l’edificio di Piazza della Repubblica, edificato intorno agli anni ’30, presenta caratteri di interesse storico-artistico.

“L’edificio di piazza della Repubblica ospita diverse attività comunali e, nell’ala destra, la mensa scolastica al piano terra e la scuola elementare statale “Monumento ai Caduti” ai piani primo e secondo, che grazie a questo nuovo impianto, il quale va a sommarsi a quello già esistente nell’ala Est dell’edificio, saranno meglio accessibili anche per le persone con disabilità motoria” – sottolinea il sindaco Francesco Solinas – Un intervento necessario ed importante per l’abbattimento delle barriere architettoniche in ambiente scolastico, ambito su cui l’amministrazione sta lavorando anche in virtù del finanziamento destinato da Regione Liguria per incentivare la progettazione dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche, strumento che permette la conoscenza delle barriere presenti sul territorio, proponendo soluzioni e livelli di criticità, in modo da favorire interventi in grado di garantire un territorio fruibile da tutti”.

“Intervenire su edifici storici come quello di Piazza della Repubblica non è semplice, – continua Solinas – per la realizzazione del nuovo ascensore si è reso necessario interpellare la Soprintendenza per le autorizzazioni del caso, ma nessun problema è emerso per quanto riguarda la storicità dell’immobile in quanto per l’installazione del nuovo impianto è stata sfruttata la struttura del corpo scale esterno e grazie all’impiego di colori chiari, è stato ridotto l’impatto paesistico della struttura sull’edificio”.