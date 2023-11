Servizi pubblici digitali, nuovo accordo con Agid per l’accessibilità

Genova. Approvato dalla Giunta lo schema di accordo tra il Comune di Genova e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per il progetto finanziato dal PNRR sull’accessibilità dei servizi pubblici digitali. La delibera, proposta dall’assessore ai Servizi civici e all’Informatica Marta Brusoni, recepisce la misura 1.4.2 del PNRR “Citizen inclusion – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali” ed ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici digitali puntando in modo sempre più efficace all’inclusività e allo sviluppo di nuove tecnologie con un’attenzione particolare alla sfera della disabilità. Sono previste anche azioni di formazione e comunicazione.

«L’intervento finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicato al digitale e all’accessibilità dei servizi pubblici è coerente con il lavoro che il nostro Comune sta svolgendo in modo costante e costruttivo – spiega Marta Brusoni, assessore al Personale, Politiche dell’istruzione, Servizi civici e Informatica -. Molte e sinergiche sono le attività orientate all’innovazione e alle nuove frontiere della tecnologia richieste ad una pubblica amministrazione. Particolare importanza oggi rivestono quelle mirate a semplificare e modellare i servizi digitali per consentire a tutti gli utenti, in particolare a quelli diversamente abili, un più facile accesso ai servizi ed all’utilizzo delle piattaforme web».

Il Comune di Genova è stato selezionato fra le cinquantacinque amministrazioni locali con le quali l’AgID, soggetto attuatore per l’implementazione della misure, ha stipulato un accordo che prevede un contributo di 976.400 euro ed il cui cronoprogramma terminerà nel febbraio 2025.