Serie B, Sestri cade in trasferta con Dany Basket Quarrata

Genova. Cade in Toscana la Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale contro Dany Basket Quarrata. Buon primo tempo dei Seagulls, chiuso sul +5, con i toscani che però ribaltano la sfida nella ripresa conquistando così i due punti.

Primo quarto molto equilibrato al PalaMelo di Quarrata, con i Seagulls che rispondono colpo su colpo ai toscani, prima di far registrare un parziale nel secondo quarto, terminato 9-17. Sestresi che vanno dunque all’intervallo sul +6, dimostrando grande verve. Nel terzo quarto i quarratini ribaltano l’inerzia di Daunys e compagni andando a +5. Nell’ultimo quarto il break decisivo, con i toscani che mettono in ghiaccio la sfida con il decisivo parziale di 22-8.

Questo il commento di Francesco Guida, capo allenatore dei Seagulls: “Prima di ogni considerazione sulla gara voglio esprimere vicinanza e solidarietà verso le famiglie di Quarrata e della Toscana tutta per l’alluvione degli scorsi giorni che ha provocato morte ed ingenti danni al territorio. Parlando della partita, c’è da salvare un primo tempo, dove abbiano fatto bene, concedendo poco agli avversari e provando in attacco ad eseguire, a passarci la palla, a fare bene le cose semplici ed utili. Abbiamo anche perso per infortunio Pintus a fine primo quarto, ma la squadra ha reagito. Dunque bene. Nel secondo tempo invece siamo stati autolesionisti e abbiamo meritato di perdere. Era prevedibile una reazione di Quarrata che ha messo più energia e ha migliorato le sue percentuali, noi abbiamo fatto poco per competere. Siamo stati dominati a rimbalzo (55-37) concedendo ad esempio 8 rimbalzi offensivi al loro pivot (Regoli). I nostri esterni partiti in quintetto hanno chiuso, sommando le statistiche, con 1/10 da 2 punti e 3/15 da 3 punti. Ma soprattutto alle prime difficoltà abbiamo improvvisato in attacco non chiamando ed eseguendo più i giochi e abbiamo pensato bene di mandarci a quel paese l’un l’altro, a parlare più che a fare, sintomo di grande inesperienza ed immaturità. Mi sforzo di vedere il bicchiere mezzo pieno, per il primo tempo ben fatto e perché con senso di responsabilità confido sul fatto che si faccia tesoro dei propri errori”.

TABELLINO

DANY BASKET QUARRATA vs PALLACANESTRO SESTRI 74-55 (18-16; 9-17; 25-14; 22-8)

DANY BASKET QUARRATA: Mustiatsa 18, Molteni 12, Regoli 11, Calugi 10, Antonini 8, Tiberti 6, Falaschi 5, Marini 2, Balducci 2, Nesti, Sevieri, Agnoloni ne. Coach: Tonfoni.

PALLACANESTRO SESTRI: Daunys 16, Anaekwe 14, Pittaluga 8, Lo 8, Zini 4, Cavallaro 3, De Paoli 2, Cartasegna, Pintus, Pasqualetto. Coach: Guida.