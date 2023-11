Serie B Interregionale, sconfitta casalinga per la Pallacanestro Sestri contro Cecina

Genova. Sconfitta casalinga per la Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale contro Basket Cecina. Una sfida, quella del PalaFigoi, in cui i Seagulls non hanno sfigurato contro una delle squadre più quotate del girone B.

Nel primo quarto i toscani partono forte, con Sestri che cerca di rispondere colpo su colpo. Dopo il 19-28 di parziale nel primo quarto nel secondo i Seagulls riescono a contenere la verve di Cecina, con le due squadre che vanno a risposo sul +14 ospite. Al rientro in campo i padroni di casa sono determinati e riescono a tornare intorno alla decina di punti di svantaggio. Nell’ultima frazione, poi, l’allungo decisivo di Cecina, che mette in ghiaccio la sfida nonostante la buona prova dei sestresi.

Questo il commento di Francesco Guida, capo allenatore dei Seagulls: “Complimenti a Cecina, ha meritato di vincere. Noi abbiamo mostrato cose buone ed altre meno buone come è normale che sia. Se non abbiamo continuità di rendimento all’interno della gara è perché al livello a cui giochiamo gli avversari si dimostrano superiori, non per scarso impegno che non è in discussione. Non è uno sport dove basta l’impegno e le tue buone intenzioni determinano il risultato. Bisogna essere più abili degli avversari, come staff, come collettivo, negli scontri individuali, tecnicamente, fisicamente, tatticamente, in tutte le cose determinanti. Registriamo quanto di buono abbiamo fatto, nelle difficoltà abbiamo cercato di stare nella partita e questo è positivo. Ripartiamo dalle cose positive, ma mi rifiuto di essere minimamente soddisfatto o felice, e certamente lo farà anche la squadra, per una sconfitta ‘onorevole’. Speriamo di curare e recuperare gli infortunati per fare meglio in futuro. Dovendo solo con il lavoro recuperare il gap che ci separa da molti avversari, numericamente e qualitativamente non possiamo permetterci defezioni per allenamenti e partite, come ad esempio è stato per quest’ultima settimana di allenamenti e per la gara”.

Il tabellino:

Pallacanestro Sestri – Basket Cecina 78-97

(Parziali: 19-28, 16-21, 21-19, 22-29)

BASKET CECINA: Milojevic 4, Mazzantini 6, Bruci 2, Carlotti 2, Bruni 15, Pistillo 14, Turini 24, Pistolesi 11, Dalle Ave 2, Pedroni 17. All. Da Prato.

PALLACANESTRO SESTRI: Lo 22, Pasqualetto 10, Pittaluga 3, Cavallaro 5, Daunys 21, De Paoli 8, Anaewke, Pintus, Zini 7, Barnini 2, Cartasegna. All. Guida.