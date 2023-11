Serie A1 femminile: vince Padova, rimpianti per il Bogliasco

Bogliasco. Gara piena di rimpianti per il Netafim Bogliasco 1951, piegato 8-6 alla Vassallo dalla vicecapolista Padova nell’ottavo turno di Serie A1.

Una gara iniziata in salita, con le venete a condurre le danze per un tempo e mezzo e le biancazzurre incapaci di infrangere il muro eretto davanti a Teani. Poi però, a ridosso del cambio vasca, ecco la sveglia, suonata dal bel gol messo a referto da Paola Di Maria in superiorità. Una rete che cambia volto alla sfida. Bogliasco prende finalmente consapevolezza e dopo essere stato rispedito nuovamente a meno 4, inizia la sua risalita con un break che rimette in clamoroso equilibrio la partita.

Trascinate da capitan Giulia Millo e dal suo vice Rosa Rogondino, autrici di due doppiette ciascuno, le biancazzurre raggiungono il 5-5, mantenendo la porta di Uccella inviolata per un oltre dieci minuti e intravedendo i contorni dell’impresa. Padova però non è ovviamente d’accordo e con tre reti in sequenza rimanda Bogliasco a distanza, rendendo inutile anche lo splendido gol dalla distanza di Caty Cutler.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951 – CS PLEBISCITO PADOVA 6-8

(Parziali: 0-3, 2-2, 3-1, 1-2)

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria 1, V. Santoro, A. Mauceri, G. Millo 2, K. Cutler 1, R. Rogondino 2, B. Rosta, L. Nesti, M. Carpaneto, D. Spampinato, A. Sokna, M. Paganello. All. Sinatra

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle, B. Cassara’, M. Schaap, E. Queirolo 2, A. Casson 1, A. Millo 2, A. Yaacobi 1, Y. Al Masri, C. Meggiato 2, V. Sgro’, A. Grigolon, E. Pozzani, G. Delli Guanti. All. Posterivo

Arbitri: Bianco L. e Marrone

Note. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/9 più 1 rigore, Padova 4/10 più 1 rigore.