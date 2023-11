Serie A1, De Akker Team al tappeto: la Pro Recco si riprende la vetta

Recco. La Pro Recco si riprende la vetta solitaria della classifica di Serie A1: nel recupero della settima giornata i biancocelesti battono agevolmente la De Akker Bologna 17-7.

Senza Zalanki impegnato con la nazionale ungherese, sono Cannella e Younger i mattatori alla Punta Sant’Anna con tre reti a testa. Partita senza storia alla “Ferro”, con i biancocelesti che vanno sul 5-0 dopo sei minuti e mezzo e chiudono sul 9-2 la prima metà di gara.

Negli ultimi sedici minuti soddisfazione personale per Negri, bravo a parare un rigore a Luongo.

Il tabellino:

PRO RECCO – DE AKKER TEAM 17-7

(Parziali: 5-1, 4-1, 5-2, 3-3)

PRO RECCO: M. Aicardi, M. Del Lungo, M. Iocchi Gratta 2, G. Cannella 3, A. Younger 3, A. Fondelli 1, N. Presciutti 1, G. Echenique 2, F. Condemi 2, K. Kakaris 1, Aicardi 1, B. Hallock 1, T. Negri, G. Rossi. All. Sukno

DE AKKER TEAM: S. Santini, N. Mengoli 2, D. Puccio, G. Marchetti, R. Agulha De Freitas, A. Grossi, S. Camilleri 3, K. Milakovic, T. Alfonso Pozo, S. Luongo 2, E. Cocchi, Bardulla, M. Pedrielli. All. Mistrangelo

Arbitri: Pinato e Scappini

Note. Negri (PR) in porta dal terzo tempo. S. Luongo ha fallito un rigore (parato) a 2.45 nel terzo tempo. Pederielli (B) in porta nel quarto tempo.

Usciti per falli nel quarto tempo: Luongo (B), Presciutti (R) e Puccio (B).

Superiorità numeriche: Pro Recco 6/8 più due rigori, Bologna 3/8 più due rigori.