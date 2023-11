Sequestrata piantagione casalinga di marijuana: nella stanza da “lavoro” piante, lampade e aspiratori

Chiavari. Una coltivazione di marijuana “casalinga”, con diverse piante sistemate in una stanza della casa trasformata in serra e anche in un terreno adiacente all’abitazione, barattoli contenenti infiorescenze già essiccate e centinaia di sacchetti di cellophane. È quanto hanno trovato i carabinieri di Chiavari in un appartamento in cui viveva una coppia.

La perquisizione è scattata dopo che i militari, impegnati in una serie di controlli antidroga tra Chiavari e la val Fontanabuona, hanno notato un uomo apparentemente in attesa di qualcuno fuori da un palazzo, con un atteggiamento nervoso che li ha insospettiti. Una volta dentro l’appartamento, i carabinieri hanno scoperto una stanza ricoperta di pannelli di

coibentazione, lampade e aspiratori e diverse piante di marijuana alte più di un metro e pezzo, alcuni fusti già essiccati alti circa 1,40 cm all’ interno della stanza “da lavoro” e, suddivisi in una decina di barattoli, oltre 1 chilogrammo di marijuana essiccata. All’esterno, in un terreno vicino all’abitazione, altre piante.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi, la sua convivente, presente in casa all’ arrivo dei carabinieri, è stata denunciata per concorso nell’attività di coltivazione e detenzione di marijuana. Tutto lo stupefacente e il restante materiale sono stati sequestrati, compresa la stanza in cui la sostanza veniva prodotta e lavorata.