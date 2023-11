Sentieri dei forti di Genova, conclusi i lavori di ripristino dei tratti per il Diamante

Genova. Si sono conclusi i lavori di ripristino dei tratti di sentiero per Forte Diamante. Tra via delle Baracche e Forte Sperone si stanno realizzando delle opere di sistemazione del sentiero pedonale che corre a fianco del fossato del forte.

L’aspetto della strada che sale a zig zag è ora buono mentre, soprattutto visto dalla collina di fronte, il versante sud presenta ancora la traccia del passaggio di cantiere, e appare come dissestato.

Il Comune di Genova, che sta portando avanti il progetto, comunica anche che sono iniziate inoltre le lavorazioni per la realizzazione dei gabbioni in pietra a valle del campetto da calcio in zona San Bernardino, presso il ripetitore Rai.

Attualmente, il tratto di crinale risulta sempre percorribile così come quello a fianco del fossato di Forte Sperone, per il quale tuttavia è necessario prestare molta attenzione per la presenza delle maestranze presenti in orario lavorativo.

Nell’ambito delle lavorazioni presso il campetto da calcio, il tratto segnato in mappa verrà chiuso al transito pedonale e ciclabile evidenziando la chiusura con opportuni cartelli di cantiere.

Nei fine settimana e nei festivi tutti i tratti precedentemente descritti saranno regolarmente percorribili.

Il progetto

Il progetto prevede il ripristino, la valorizzazione e la creazione del percorso – pedonale e ciclabile attrezzato – di collegamento tra piazza Manin e forte Diamante. Un intervento che interesserà, in varie fasi, circa 13 chilometri di sentieri per un investimento complessivo di oltre 8,6 milioni di euro di fondi complementari Pnrr.

Il piano prevede:

installazione di nuova segnaletica, pavimentazione e opere di regimazione delle acque bianche per prevenirne l’eventuale dissesto idrogeologico, sarà pronto in tutta la sua interezza entro la fine del 2024, ma, anche a lavori in corso, sarà fruibile, step by step.