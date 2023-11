Semafori T-Red, il Tar respinge il ricorso contro il Comune di Genova. I consumatori: “Assurdo”

Genova. Il Tar della Liguria con sentenza ha giudicato inammissibile il ricorso del 2021 presentato da associazioni di tutela dei consumatori contro il Comune di Genova sulle multe con le telecamere ai semafori del tipo T-Red.

I consumatori avevano chiesto al Tar di annullare le sanzioni del Comune alle migliaia di persone che le avevano pagate dopo essere stati filmati dagli occhi elettronici mentre alla guida dei veicoli si spostavano irregolarmente tre le corsie della città. I consumatori lamentavano che l’indirizzo fornito dalla giunta comunale per l’annullamento in autotutela abbia riguardato soltanto la irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, ma non la sanzione pecuniaria principale.

“Una decisione assurda e incomprensibile contro la quale presenteremo appello al Consiglio di Stato”. Così le associazioni promotrici del ricorso contro le multe del Comune di Genova elevate tramite telecamere T-red commentano la decisione del Tar della Liguria.

“Le motivazioni con cui il Tar rigetta il ricorso non appaiono condivisibili – spiegano a nome delle sei associazioni i presidenti di Casa del Consumatore e Assoutenti, Giovanni Ferrari e Furio Truzzi – In particolare non si capisce quale soggetto avrebbe dovuto presentare richiesta di annullamento delle sanzioni in autotutela, considerato che le associazioni ricorrenti hanno promosso l’istanza per conto di una moltitudine di automobilisti sanzionati”.

“Una lettura quella del Tar che non entra nel merito delle censure proposte dai ricorrenti, e per tali motivi stiamo studiando un possibile ricorso in appello al Consiglio di Stato affinché la decisione di primo grado sia ribaltata” – concludono Ferrari e Truzzi.