Scuole Fulgis, protesta degli ex docenti: “La fondazione ci deve tre anni di arretrati”

Genova. Venticinque docenti genovesi di scuola superiore, ex dipendenti della fondazione Fulgis, ente cui promotore e sostenitore unico è il Comune di Genova, stanno portando avanti, e da diversi mesi, una battaglia per vedere loro riconosciuti tre anni di stipendio arretrato legato all’adeguamento del contratto nazionale di categoria.

Fulgis, fondazione che gestisce il liceo linguistico Deledda, l’istituto tecnico Duchessa di Galliera e il Deledda International School, ha già riconosciuto gli stessi arretrati, previsti a livello nazionale per gli anni tra il 2019 e il 2021, agli insegnati che, assunti in quel periodo, sono tuttora sono in organico.

La questione, di cui i sindacati sono al corrente, è emersa nel marzo di quest’anno quando alcuni degli ex docenti – nel frattempo quasi tutti entrati nella scuola pubblica in seguito al concorso statale – sono quasi casualmente venuti a conoscenza della cosa. “Nessuno ci aveva informato che avevamo diritto a questa cifra, circa 500 euro all’anno – spiega un loro portavoce – e alcuni fra noi non ne sapevano nulla fino a pochi giorni fa”.

Il problema riguarda gli ex insegnanti, al tempo assunti a tempo determinato, di tutti e tre gli istituti gestiti da Fulgis. La direzione della scuola, contattata da Genova24, ha preferito non fornire la propria versione dei fatti dichiarando di “essere interessata solo a parlare dell’eccellenza dell’offerta formativa degli istituti”.

Stando a quanto spiegato dagli ex insegnanti, quindi, risulta che la motivazione fornita da Fulgis per la mancata corresponsione degli arretrati sarebbe legata a un’interpretazione della legge. In sostanza, in maniera unilaterale, Fulgis ha deciso che quei soldi non spettano a chi pur lavorando nel periodo 2019-2021 per la fondazione, oggi non ne è più dipendente.

I 25 insegnanti considerano questa interpretazione non accettabile e si sono già rivolti ad alcuni avvocati del lavoro. “Ma ci piacerebbe avere ciò che ci spetta di diritto senza dover ricorrere per vie legali, cosa che più che denaro ci costerebbe energie che preferiamo dedicare ai nostri studenti“, sottolineano.

Fulgis avrebbe, ma la cosa è sempre riportata dai prof, chiesto un parere ad Aran, l’agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni, per capire chi abbia ragione. Al momento, però, non ci sono tempistiche sulle possibili risposte né tantomeno sull’eventuale pagamento di una cifra che ammonta a circa 40mila euro.