Scuola, al King in via Sturla l’incontro “Il liceo classico oggi, una scelta per i nostri figli”

Genova. La direzione del liceo classico, scientifico e sportivo M.L. King di via Sturla a Genova segnala un’iniziativa particolare che si terrà giovedì 9 novembre alle 17.30 nella biblioteca del liceo, in via Sturla 63.

Sono invitate le famiglie delle scuole medie della zona: si rifletterà sull’utilità odierna degli studi classici, con l’intervento di due docenti dell’università di Genova e, a seguire, ci interrogheremo sulla possibilità di riaprire un liceo classico del levante.

Ecco la locandina dell’evento:



Tutte le informazioni relative alle iniziative riguardanti l’orientamento del Liceo M L King sono reperibili sul sito, cliccando il pulsante dedicato. Sempre dal sito ci si potrà iscrivere a tutte le nostre iniziative in presenza e on line: www.liceoking.edu.it.