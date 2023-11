Sciopero, Pd: “Governo vuole limitare il diritto allo sciopero, atto gravissimo”

Genova. “La precettazione imposta dal Ministro Salvini e dal Governo Meloni, in vista dello sciopero di domani è un atto politico gravissimo. Non si riscontra alcuna ragione per motivare un intervento di questo tipo, che nei fatti è un esplicito attacco al diritto di sciopero, che oggi riguarda CGIL e UIL ma in futuro riguarderà altri soggetti. Ricordiamo a chi sembra essersene dimenticato che il diritto allo sciopero è un diritto di tutti i lavoratori garantito dalla Costituzione”.

A dirlo in una stampa congiunta Davide Natale Segretario Regionale Partito Democratico e Simone Ziglioli Responsabile Regionale Lavoro e Formazione Partito Democratico.

“Nella nostra Regione – aggiungono – dove costantemente la sanità viene smantellata a favore del privato, dove il lavoro precario sostituisce sempre più prepotentemente il lavoro stabile, dove in tutte le province Liguri si dovrebbero affrontare crisi aziendali, come ad esempio Ex Ilva, Ansaldo, Sanac, Funivie, Leonardo, che ad oggi non vedono soluzione e prospettiva da parte del Governo, sia nazionale che regionale, questo tentativo di limitare il diritto allo sciopero è un chiaro segnale di come il centrodestra voglia evitare di parlare, e soprattutto affrontare i problemi del lavoro e dei lavoratori e della sanità”.